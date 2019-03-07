Казахстанский лыжник завоевал серебряную медаль на Универсиаде

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский лыжник, спортсмен Национальной сборной по лыжным гонкам Асет Дюсенов завевал серебряную медаль в дисциплине "спринт" соревнований Всемирной универсиады, которая в эти дни проходит в российском Красноярске, передает Kazakhstan Today.

"У меня были превосходные лыжи сегодня, я благодарен нашей сервис-бригаде и всем, кто меня поддерживает. Конечно, немного обидно, ведь в итоге от первого места меня отделяют всего лишь две сотых секунды, но честно признаюсь - к последнему этапу я очень сильно устал. Спринт - это всегда контактная борьба, выкладываться на максимум необходимо на протяжении всей дистанции. Это непросто, и я очень рад, что мне удалось занять призовое место", - поделился спортсмен.

По итогам гонки подиум заняли:

1. Александр Терентьев (Россия) - 2:49,39

2. Асет Дюсенов (Казахстан) - 2:49,41

3. Андрей Собакарев (Россия) - 2:51,46

Кроме Асета в спринте от казахстанской команды приняли участие:

Иван Люфт - 9 место

Константин Борцов - 11 место

Олжас Климин - 15 место

Никита Гридин - 28 место

Наиль Башмаков - 50 место

Всего в забеге приняли участие 79 спортсменов из 23 стран.

В женской группе казахстанки Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Тамара Эбель не смогли пройти квалификацию. Эльмира Мутагарова, Ксения Шалыгина и Мария Люфт прошли в четвертьфинал, но не смогли пробиться далее", - сообщили в пресс-службе ОО "Национальная федерация лыжных гонок Казахстана".

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