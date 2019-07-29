Система Orphus

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал серии ITF Futures

28.07.2019, 10:01 6292
Дения. 28 июля. Kazakhstan Today - В испанском городе Дения 18-летний уроженец Петропавловска Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира серии ITF Futures, передает корреспондент агентства.
 
Обыграв в первом круге индуса Ришаба Агарвала со счетом 6:0, 7:5, а во втором - испанца Альберто Кампоса с итогом встречи 6:1, 1:6, 6:1, сегодня в четвертьфинале Тимофей нанес поражение еще одному хозяину кортов, Пабло Руизу, - 7:6(5), 2:6, 6:1. В полуфинале Скатов скрестит ракетки с 24-летним испанцем Хайме Пла Мальфейто. 
 
Тренируется Т. Скатов у Хосе-Франсиско Альтура - основателя теннисной академии "Альтур-Альварино" в Испании.
 
В испанской Дении с 22 июля проходит международный турнир по теннису серии ITF Futures. Казахстан представляет 18-летний спортсмен из Петропавловск Тимофей Скатов, сообщает Olympic.kz.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая