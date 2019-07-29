Казахстанский теннисист вышел в полуфинал серии ITF Futures

Дения. 28 июля. Kazakhstan Today - В испанском городе Дения 18-летний уроженец Петропавловска Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира серии ITF Futures, передает корреспондент агентства.

Обыграв в первом круге индуса Ришаба Агарвала со счетом 6:0, 7:5, а во втором - испанца Альберто Кампоса с итогом встречи 6:1, 1:6, 6:1, сегодня в четвертьфинале Тимофей нанес поражение еще одному хозяину кортов, Пабло Руизу, - 7:6(5), 2:6, 6:1. В полуфинале Скатов скрестит ракетки с 24-летним испанцем Хайме Пла Мальфейто.

Тренируется Т. Скатов у Хосе-Франсиско Альтура - основателя теннисной академии "Альтур-Альварино" в Испании.

В испанской Дении с 22 июля проходит международный турнир по теннису серии ITF Futures. Казахстан представляет 18-летний спортсмен из Петропавловск Тимофей Скатов, сообщает Olympic.kz .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства