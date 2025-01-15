Кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае
Фото: Olympic.kz
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в ходе заседания правительства рассказал, кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае, передает корреспондент агентства.
В программу зимних Азиатских игр включены 6 видов спорта: коньковые виды спорта, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, ски-альпинизм. Общая программа игр включает 11 дисциплин (...) Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей", - заявил министр.
В частности, по его словам, среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют наиболее высокие шансы:
- в биатлоне: призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов;
- в лыжных гонках: бронзовая призерка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина;
- в конькобежном спорте: победительница 4 континентов 2023 года Надежда Морозова, серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы;
- в шорт-треке: бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года Денис Никиша;
- в фристайл - акробатике наиболее перспективные: чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев , бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас.
Также Ербол Мырзабосынов назвал имена флагоносцев сборной РК на играх.
Флагоносцами будут Адиль Бекетаев - мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 метров, а также Всемирной универсиады", - добавил он.
Министр подчеркнул, что за подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Также наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и Российской Федерации.
Ранее Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года.