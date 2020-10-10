Легкоатлетка Рыпакова сложила депутатские полномочия

Усть-Каменогорск. 9 октября. Kazakhstan Today - Чемпионка мира Ольга Рыпакова намерена посвятить все свое время подготовке к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2021 году, поэтому сложила депутатские полномочия, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Altaynews.kz, свое решение легкоатлетка озвучила на очередной сессии маслихата ВКО.
Заместитель акима области Алмасхан Сматлаев поблагодарил спортсменку за ее весомый вклад в социально-экономическое развитие региона в качестве депутата, а также отметил неоценимую лепту, которую она вносит в развитие областного спорта.
Благодаря примеру Ольги Рыпаковой в области ежегодно увеличивается количество детей, желающих заниматься легкой атлетикой. В настоящее время более 20 тысяч детей принимают участие в детских соревнованиях по легкой атлетике Altay Kids Cup и достигают успехов. За это хотим вам, Ольга Сергеевна, выразить огромную благодарность. Надеемся, что вы и дальше будете мотивировать юных спортсменов на достижение больших высот", - сказал Алмасхан Сматлаев.
Напомним, в легкой атлетике Казахстан представят Георгий Шейко и Ольга Рыпакова, велошоссе - Евгений Гидич, в плавании - Дмитрий Баландин, в плавании на открытой воде - Виталий Худяков, в стрельбе из лука - Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдуллин.
В октябре 2019 года Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Всемирных военных играх в Ухани.
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