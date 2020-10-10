Легкоатлетка Рыпакова сложила депутатские полномочия

Усть-Каменогорск. 9 октября. Kazakhstan Today - Чемпионка мира Ольга Рыпакова намерена посвятить все свое время подготовке к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2021 году, поэтому сложила депутатские полномочия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Altaynews.kz , свое решение легкоатлетка озвучила на очередной сессии маслихата ВКО.

Заместитель акима области Алмасхан Сматлаев поблагодарил спортсменку за ее весомый вклад в социально-экономическое развитие региона в качестве депутата, а также отметил неоценимую лепту, которую она вносит в развитие областного спорта.

Благодаря примеру Ольги Рыпаковой в области ежегодно увеличивается количество детей, желающих заниматься легкой атлетикой. В настоящее время более 20 тысяч детей принимают участие в детских соревнованиях по легкой атлетике Altay Kids Cup и достигают успехов. За это хотим вам, Ольга Сергеевна, выразить огромную благодарность. Надеемся, что вы и дальше будете мотивировать юных спортсменов на достижение больших высот", - сказал Алмасхан Сматлаев.

Напомним , в легкой атлетике Казахстан представят Георгий Шейко и Ольга Рыпакова, велошоссе - Евгений Гидич, в плавании - Дмитрий Баландин, в плавании на открытой воде - Виталий Худяков, в стрельбе из лука - Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдуллин.

В октябре 2019 года Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Всемирных военных играх в Ухани.

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