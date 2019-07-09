Михаил Кукушкин стал первым казахстанским теннисистом, прошедшим в четвертый круг Уимблдона

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Михаил Кукушкин 6 июля на Уимблдоне победил немца Яна-Леннарда Штруффа и прошел в четвертый круг соревнований, передает Kazakhstan Today.

Тем самым Михаил Кукушкин не просто улучшил свой личный результат на Уимблдоне, но и стал первым казахстанским теннисистом-одиночником, который в этом турнире прошел так далеко. В целом лучшим результатом на Уимблдоне для казахстанского тенниса была победа Ярославы Шведовой в паре с американкой Ваней Кинг в 2010 году, отметили в Федерации тенниса Казахстана.

По информации федерации, первые два сета в матче со Штруффом закончились в пользу Кукушкина. В третьем сете немец взял верх и начал сокращать отставание. Однако в итоге упорной борьбы, которая на корте продлилась 3 часа 18 минут, Михаилу удалось вырвать победу и выйти в 1/8 финала. Счет встречи Кукушкин/Штруфф - 6:3, 7:6(5), 4:6, 7:5.

В следующем круге Михаил встретится со своим давним соперником - 29-летним японцем Кэйем Нисикори. Примечательно, что Михаил предыдущим двум соперникам Изнеру и Штруффу уступал во всех личных встречах до нынешнего турнира, так же как и японцу, с которым играл уже 9 раз с 2011 года. На Уимблдоне 2012 года японский теннисист вытеснил нашего соотечественника из борьбы еще в первом круге. В последний раз Михаил и Кэй встречались на турнире серии ATP в прошлом году в Вене.

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