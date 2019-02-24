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Казахстан досрочно победил Португалию и вышел в финальную стадию Кубка Дэвиса

02.02.2019, 20:23 96731
Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Мужская сборная Казахстана по теннису досрочно вышла в финальную часть Кубка Дэвиса, передает Kazakhstan Today.
 
В квалификационном матче против сборной Португалии, который завершился в Астане, наши спортсмены одержали три победы. Причем две из них принёс лидер сборной Михаил Кукушкин. Накануне он обыграл Педро Соузо, а сегодня - Жоао Соузо, сообщает "Хабар 24"
 
Первое очко команде принёс 21-летний Александр Бублик, дебютировав на Кубке Дэвиса. Португальцы смогли записать на свой счёт только одну победу - парную встречу. Александр Недовесов и Тимур Хабибулин не смогли сломить их сопротивление. 
 
Теперь сборная Казахстана сыграет в решающей части турнира, которая пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября.
 

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