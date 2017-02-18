На ЧМ по спидвею в Алматы госпитализирован российский гонщик

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На ЧМ по спидвею в Алматы госпитализирован российский гонщик18.02.2017
Спорт  21:02

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Российского гонщика госпитализировали после падения на чемпионате мира по спидвею, который проходит в Алматы.

Первый соревновательный день алматинского финала чемпионата мира по мотогонкам на льду крайне неудачно начался для российской команды. Во время первого заезда на втором круге после выхода из виража Даниил Иванов не справился с управлением, что спровоцировало серьезное падение, передает Kazakhstan Today.


Спустя несколько секунд шведский гонщик наехал на мотоцикл Иванова, лежавший на прямой, и тоже завершил выступление падением.

К спортсменам, которые не смогли самостоятельно подняться, тут же выехало два экипажа скорой помощи, которые и увезли гонщиков с трассы. Долгое время о состоянии пострадавших не было информации. Однако позже стало известно, что Иванова госпитализировали с подозрением на серьезный перелом. О состоянии участника из Швеции пока информации нет, информирует портал Vesti.kz.

Издание отмечает, что Иванов является одним из фаворитов мирового первенства. Перед этапом в Алматы он шел на четвертом месте в абсолютном зачете.

Каток "Медеу" принимает третий финал чемпионата мира по спидвею. В алматинском этапе мировой серии принимает участие 16 гонщиков, среди которых впервые в истории участвуют два казахстанца. Соревнования проходят 18 и 19 февраля.
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