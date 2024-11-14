13.11.2024, 14:10 5991
На что направят деньги от зарплат легионеров, рассказал министр спорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, как будут использовать сэкономленные средства от прекращения финансирования приглашенных в Казахстан спортсменов, передает корреспондент агентства.
Сэкономленные средства будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, на интернаты и школы. А также на реконструкцию спортивных объектов и оснащение их спортивным инвентарем", - сообщил глава Минспорта.
По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, одна из главных проблем казахстанского спорта - нерациональное использование средств, особенно на оплату труда иностранных спортсменов.
Легионеры, приезжающие в Казахстан, получают многомиллионные контракты, однако их результаты не оправдывают таких вложений и разочаровывают. Одним из примеров является хоккейный клуб "Барыс". Размеры зарплат игроков за сезон 2023-2024, мягко говоря, шокируют. Канадские хоккеисты Эдвард Паскуале и Алекс Грант получили зарплату в размере 323 и 288 млн тенге, без учета бонусов. Это все народные средства", - сказал депутат.
Кроме того, по данным Министерства спорта, общее количество завоеванных Казахстаном медалей снизилось с 370 в 2018 году до 105 медалей в 2020 году.
Из года в год мы, как уполномоченный орган, наблюдаем рост расходов ДЮСШ и школ-интернатов. При этом большую долю расходов составляет подготовка по неолимпийским видам спорта. За 2018-2020 годы на развитие всех видов спорта выделено 646 млрд тенге, из них порядка 72% - без соблюдения приоритетности и их значимости для страны", - доложил Ербол Мырзабосынов.
Депутаты одобрили нормы законопроекта, предусматривающие прямой запрет на финансирование спортсменов-нерезидентов за счет госбюджета и средств квазигоссектора. Теперь клубы, которые желают приглашать иностранных спортсменов, будут обязаны покрывать эти средства за счет спонсоров, что соответствует мировой практике.
Ранее Антикор РК раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Согласно опросу информационного агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство респондентов считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана, а результаты сборной страны могли быть гораздо лучше.
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14.11.2024, 12:10 2351
Родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Минтуризма и спорта
Фото: gov.kz
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта из-за правил присвоения спортивных разрядов и званий, в которых вообще не упомянут спортивную акробатику.
Как сообщает первый канал "Евразия", родители уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. Документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий. Многие уже именитые чемпионы теперь хотят оставить спорт, которому посвятили жизнь.
По общим правилам, если смотреть квалификационные требования, первый юношеский разряд мы можем присвоить за восемь побед. Что значит восемь побед? Значит, ребенок должен заниматься пять лет, чтобы выполнить первый юношеский разряд? Это неправильно", - заявила старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова.
Как отмечают сами спортсмены, получить звание мастера спорта в художественной гимнастике теперь тоже практически невозможно. Звание дают только по итогам победы в чемпионате республики, а любые другие состязания - не в счет.
Это очень обидно. Наверное, такая злоба есть, именно спортивная. То, что мы получали медали, мы были призерами, мы даже выиграли Кубок Республики Казахстан. Но при этих званиях мы не получили мастера спорта", - сообщила художественная гимнастика Доминика Бухинская.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Мы сами инициировали этот приказ, проанализировали это, даже не федерации поднимали этот вопрос. Как уполномоченный орган я вам еще раз скажу, что я сам заинтересован и буду работать, чтобы эти звания объективно присваивались", - заверил министр.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
11.11.2024, 11:12 14506
Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею
Фото: gov.kz
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею среди мужских команд, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В решающем матче сборная Казахстана уверенно одержала победу над командой Японии со счетом 5:1, подтвердив свое превосходство на турнире (...) Сборная Южной Кореи, выиграв в овертайме у Китая со счетом 2:1, обеспечила лидерство сборной Казахстана", - проинформировали в ведомстве.
Итоговая турнирная таблица чемпионата Азии:
- Казахстан - 6 очков;
- Япония - 6;
- Южная Корея - 4;
- Китай - 2.
По данным министерства, континентальный турнир состоялся при поддержке Международной федерации хоккея.
Напомним, в 2022 году глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд.
10.11.2024, 16:33 19601
"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу
Фото: ФК Кайрат
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде "Атырау", благодаря чему стал чемпионом Казахстана, сообщает Sport +.
Единственный гол на 59-й минуте забил Георги Зария. Видео решающего пенальти опубликовано на официальной странице ФК в Instagram.
Таким образом, алматинский "Кайрат" набрал 47 очков и в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. Ранее команда побеждала в 1992, 2004 и 2020 годах.
Также команда получила путевку в Лигу чемпионов УЕФА.
В параллельном матче "Астана" разгромила "Жетысу" со счетом 5:0 и заняла второе место.
10.11.2024, 13:03 20851
Казахстанка стала первой в истории страны чемпионкой по ММА
Фото: IG Мольдир
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Ташкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мольдир Аширбекова стала первой в истории Казахстана чемпионкой по ММА.
Чемпионат проводился в Узбекистане под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) среди девушек, сообщает Sport+.
В финале чемпионата мира, который проходит в Ташкенте, Мольдир победила мексиканку Мелиссу Диас Медину.
Она стала первой представительницей Казахстана, завоевавшей чемпионский титул на этом турнире", - сообщает источник.
В 2022 году на юниорском чемпионате мира Аширбекова проиграла в четвертьфинале финской спортсменке Айрис Нихти.
04.11.2024, 18:33 38546
Казахстанская федерация бокса стала членом World Boxing
КФБ подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе
Фото: kfb.kz
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Вашингтон. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом World Boxing, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
На сегодняшний день к World Boxing присоединились 55 стран", - уточнили в комитете.
Также сообщается, что Казахстанская федерация бокса на конгрессе World Boxing в Колорадо-Спрингс подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.
В рамках прошедшего конгресса были обсуждены изменения в уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом. Кроме того, были приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей", - добавили в НОК.
Ранее был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу.
30.10.2024, 17:10 51211
Токаев наградил орденом "Достық" президента Международной федерации дзюдо
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане, сообщает Акорда.
Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно", - отметил глава государства.
По его словам, в РК функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.
Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитии дзюдо в Казахстане.
Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.
Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в РК.
Ранее президент Казахстана наградил призеров V Всемирных игр кочевников.
07.10.2024, 14:29 103336
Слабая инфраструктура, огромные траты на легионеров: Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана озвучила результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. По данным ведомства, за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге, между тем на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.
Объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели. Вместе с тем Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 год - 83 место (8 - бронза), 2022 год - 0 медалей, 2024 год - 43 место (1 - золото, 3 - серебро, 3 - бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 году - 25 место, 2018 году - 47 место, 2023 году - 42 место)", - рассказали в Антикоре.
Эксперты рассказали, что одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается.
По данным ведомства, за годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну. Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта.
Расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге). В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений", - отметили в пресс-службе.
Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы носят формальный характер, убеждены специалисты. К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем 3 мероприятия в день.
Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей, то показатель явно завышен", - обратили внимание в Антикоре.
Кроме того, по словам экспертов, в стране ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.
За 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида. По летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним - 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским - 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит - 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские - 18, иные расходы - 11 млрд тенге)", - привели данные в пресс-службе.
Следующей проблемой выступает слабая спортивная инфраструктура. Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии.
Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тыс. м2 крытых спортсооружений, 376,4 тыс. м2 бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.
Эксперты обращают внимание, что вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров. К примеру, самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За 6 лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге.
Также имеет место непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях. В сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов. Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась.
В результате профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров.
Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях. Как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженное с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам, двойным финансированием", - добавили в Антикоре.
По итогам анализа внесены рекомендации по пересмотру приоритетов развития спорта, увеличению бюджета на массовый и детский спорт, централизации финансирования, развитию собственной инфраструктуры и детских академий, а также внедрению цифровизации.
Напомним, подавляющее большинство опрошенных казахстанцев считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана. 27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.
02.10.2024, 11:00 119536
Президент Казахстана наградил призеров V Всемирных игр кочевников
Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации игр
фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил призеров V Всемирных игр кочевников, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований", - говорится в сообщении.
В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 гражданин, ордена "Құрмет" удостоены 7 человек. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 85 граждан, медалью "Шапағат" - 5.
Напомним, V Всемирные игры кочевников проходили с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане. Казахстан по итогам игр занял первое общекомандное место.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?