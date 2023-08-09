На Универсиаде в Китае казахстанская сборная завоевала 17 медалей

На базе смогут одновременно заниматься 23 олимпийскими видами спорта около 2300 человек

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Конаев. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области завершают строительство Республиканской базы олимпийской подготовки, расположенной в Карасайском районе. О ходе строительства написал в своем - В Алматинской области завершают строительство Республиканской базы олимпийской подготовки, расположенной в Карасайском районе. О ходе строительства написал в своем Telegram-канале министр культуры и спорта Асхат Оралов.





Он напомнил, что современная база, соответствующая всем международным стандартам, строится по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.





Базу, площадью 40 га, можно назвать небольшим Олимпийским городком. Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя олимпийскими видами спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др.", - написал глава министерства.





По его словам на базе расположены 9 крытых спортивных комплексов: легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный спортивный зал, зал для гимнастики и тяжелой атлетики, 10-полосный, 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией и другие объекты.





Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Будут созданы все условия не только для занятий спортом, но и для получения знаний, а также полезного и интересного досуга. В частности, будет открыта библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин. Проект не только поможет развитию малого и среднего бизнеса, но и обеспечит постоянной работой около 800 человек", - сообщил министр.





По его словам, на территории Олимпийского городка планируется проводить чемпионаты мира, универсиады и спартакиады.





Республиканская база олимпийской подготовки - один из казахстанских долгостроев. Ее строительство началось в 2005 году, но в разные годы из-за финансовых и других проблем постоянно останавливалось.





Оралов пообещал, что до конца этого года все строительные работы завершатся. Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта.





Глава МКС также напомнил, что в Астане по заказу Министерства культуры и спорта идет строительство Национального спортивного университета с полным циклом обучения (колледж - вуз), и пообещал рассказать об этом проекте в одном из следующих постов.





Также мы намерены построить спортивные базы для подготовки олимпийского резерва в других регионах страны. Уверен, что комплексная работа по развитию спорта даст в скором времени ожидаемые результаты, а из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира", - написал министр.





Напомним, в апреле МКС подготовило проект приказа о выплате спортсменам и тренерам пожизненного ежемесячного пособия.





В прошлом году Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на эту тему. Большинство респондентов (86%) ответили , что причиной неуспешного выступления казахстанских спортсменов стало нецелевое использование олимпийского бюджета в РК, развал работы спортивных сооружений и профессиональных центров подготовки.



