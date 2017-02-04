Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Как информирует WorldBoxingNews.net со ссылкой на свои источники, победителю боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером Туреано Джонсоном.

Издание отмечает, что в таком случае запланированный на сентябрь бой с мексиканцем Саулем Альваресом, Канело, придется отложить на более поздний срок, поскольку, если Головкин в случае победы над Джейкобсом откажется от боя с Джонсоном, его могут лишить одного из поясов, передает Kazakhstan Today.

"Мы рассчитывает, что победитель боя Головкин - Джейкобс затем проведет обязательную защиту титула IBF", - заявил глава IBF Линдси Такер.

Впрочем, даже при таком раскладе Головкин может избежать боя с Джонсоном: ему нужно согласиться на бой с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом, пишет Sports.kz

Отметим, что с IBF уже был подобный прецедент: после победы Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года организация приняла решение лишить британца чемпионского титула, поскольку тот отказался провести обязательную защиту в бою с Вячеславом Глазковым.

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