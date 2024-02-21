20.02.2024, 12:24 5131
Названа столица IX зимних Азиатских игр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта со ссылкой на информацию Олимпийского совета Азии (ОСА).
Совет также утвердил талисман, эмблему и девиз игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia)", - говорится в информации.
Ранее Харбин уже принимал зимнюю Азиаду в 1996 году.
На тех играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете после команды КНР.
Напомним, по итогам последней Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых) и расположились в итоговом медальном зачете лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.
На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта, как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов.
Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
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18.02.2024, 17:48 12736
Казахстанская конькобежка установила рекорд на турнире в Канаде
Алина Дауранова установила личный рекорд
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщает Sport Plus Qazaqstan.
Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунды, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова - 24-й (1:18,57).
15.02.2024, 14:01 23761
Геннадия Головкина выдвинули на пост президента НОК
Фото: instagram/gggboxing
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин выдвинут на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
14 февраля состоялось заседание независимой избирательной комиссии НОК РК, где были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты. Головкин выдвинут на пост федерациями по олимпийским видам спорта, сообщает издание Vesti.kz.
Комитет с 2015 года возглавляет Тимур Кулибаев.
Что касается Головкина, то он не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе", - говорится в материале.
В издании добавили, что на должность представителя национальной федерации по олимпийским видам спорта выдвинут чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро пловец Дмитрий Баландин.
12.02.2024, 09:13 37801
Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В финале она уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось 4 раза подать на вылет и реализовать 6 брейк-поинтов из десяти. Перед отчетным матчем счет личных встреч был 2:2.
A few words from the champ 🎤— wta (@WTA) February 11, 2024
Elena Rybakina 🏆 #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/r4mZCTgQZW
Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020 году она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: сначала в Индиан-Уэллсе, а после - в Риме. В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене. Таким образом, после победы в Абу-Даби у Рыбакиной уже семь титулов WTA.
Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку.
09.02.2024, 20:28 48181
Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира в ОАЭ
В полуфинале казахстанка сыграет с 15-й ракеткой мира из России
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Абу-Даби. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире одиночного разряда на харде Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Sports.kz.
Во встрече на стадии четвертьфинала казахстанка сыграла с испанской теннисисткой Кристиной Буча (74-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась уверенной победой Рыбакиной в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Матч продлился один час и четыре минуты.
В полуфинале Елена сыграет с 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой, которая обыграла чешку Барбору Крейчикову.
07.02.2024, 17:10 57151
Казахстанец завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
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Ташкент. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Александр Уваров завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Сегодня на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 81 кг Казахстан представляли 2 атлета. В итоге серебряную медаль завоевал Александр Уваров", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что штангист в рывке поднял 153 кг, в толчке - 190 кг.
Напомним, в прошлом году Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу.
05.02.2024, 08:23 69176
Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль чемпионата мира по артистическому плаванию
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Доха. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Эдуард Ким и Наргиза Болатова стали победителями по артистическому (синхронному) плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Наши соотечественники, набрав 228.0050 очков, были лучшими в программе "Технический микс-дуэт". На втором месте расположилась китайская пара Чэнг Вэнтао и Ши Хаю, на третьем - мексиканцы Миранда Хименез и Диего Карильо", - говорится в сообщении.
25.01.2024, 13:03 97276
Новый футбольный центр Footlab для подготовки юных футболистов посетил президент в Алматы
В футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарта Токаев начал свой визит в Алматы с посещения нового футбольного центра Footlab, сообщает Акорда.
Новый центр пока работает в пилотном режиме, подготовку 50 учеников ведут 8 сертифицированных тренеров. В дальнейшем в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет.
Footlab - это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых, рассказали учредители.
Footlab Алматы является португальской франшизой c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении Акорды.
В течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тысяч человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.
Касым-Жомарт Токаев пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке. Он также поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.
Напомним, президент прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Одна из главных целей визита - совещание по вопросам сейсмобезопасности.
20.01.2024, 13:59 118666
Историческая победа: казахстанец выиграл золото зимней юношеской Олимпиады
Фото: МТС РК
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Сеул. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал чемпионом, опередив 38 соперников.
- Илья Мизерных - 214 баллов
- Ники Хаммл - 210,7 балла
- Лукаш Лукащук - 209,7 балла
Поздравляю весь Казахстан с первой золотой медалью на зимней юношеской Олимпиаде! Это первая награда высшей пробы в истории юношеских зимних олимпиад, завоеванная нашими спортсменами. В первый день первенства Илья Мизерных, соревнующийся в прыжках с трамплина, победил всех соперников и поднялся на самый высокий пьедестал победы. Отличное начало. Пусть все наши спортсмены также завоюют золотые медали на этой Олимпиаде! Поздравляю от всей души!" - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних Олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в Играх в Канвоне.
Напомним, на юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, который будет защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1802 спортсмена из 78 стран мира.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?