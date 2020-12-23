Названа сумма гонорара Головкина за бой с Шереметой

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Журналист Boxingscene.com Лайл Фицсиммонс рассказал, какую сумму получил чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин за бой с поляком Камилом Шереметой, передает Kazakhstan Today

По информации Фицсиммонса, гарантированный гонорар Геннадия Головкина составил 7 миллионов долларов. При этом сообщается, что мексиканец Сауль Альварес (Канело), который на следующий день победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира во второй средней категории Каллума Смита, заработал за свое выступление $20 миллионов, пишет sports.kz.

Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер информировал, что перед боем с Шереметой Головкин и руководство стримингового сервиса DAZN договорились о пересмотре сделки: так, казахстанец дал добро на сокращение его гонорара (изначальная сумма по контракту составляла $15 миллионов), а DAZN согласились не засчитывать поединок с поляком в число шести боев Головкина по контракту с сервисом.

Напомним, поединок состоялся в Голливуде, штат Флорида, 18 декабря (утром 19 декабря по казахстанскому времени) и завершился отказом угла Шереметы от продолжения борьбы после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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