Головкин досрочно выиграл бой против Камила Шереметы

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Бой проходил в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу.
Поединок завершился досрочной победой казахстанца: его соперник не вышел на восьмой раунд, поскольку в первом, втором, четвертом и седьмом Шеремета побывал в нокдаунах.
Казахстанский боксер одержал 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO.
Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.
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