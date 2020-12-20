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Головкин досрочно выиграл бой против Камила Шереметы

19.12.2020 19576
Головкин досрочно выиграл бой против Камила Шереметы
Dazn
Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу в титульном бою против поляка Камила Шереметы, передает Kazakhstan Today.
 
Бой проходил в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. 
 
Поединок завершился досрочной победой казахстанца: его соперник не вышел на восьмой раунд, поскольку в первом, втором, четвертом и седьмом Шеремета побывал в нокдаунах.
 
Казахстанский боксер одержал 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO.
 
Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.

 

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