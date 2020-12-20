Головкин досрочно выиграл бой против Камила Шереметы

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Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу в титульном бою против поляка Камила Шереметы, передает Kazakhstan Today.

Бой проходил в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу.

Поединок завершился досрочной победой казахстанца: его соперник не вышел на восьмой раунд, поскольку в первом, втором, четвертом и седьмом Шеремета побывал в нокдаунах.

Казахстанский боксер одержал 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO.

Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.





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