Одиннадцатый день Олимпиады: борец Жадыраев сохранил шансы на медаль

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ТОКИО. 2 АВГУСТА - Сегодня казахстанские спортсмены выступили в шести видах спорта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Демеу Жадыраев (до 77 килограммов) встретился на ковре с представителем Японии Ябико Шохеи. По итогам поединка победу в поединке одержал представитель Японии. Схватка завершилась со счетом 5:3 в пользу Шохеи. Шансы на медаль у Жадыраева сохраняются. В случае выхода в финал Шохеи казахстанец выступит в утешительном раунде, сообщает Olympic.kz

В рамках соревнований по гребле на байдарках и каноэ завершились четвертьфинальные заезды на байдарке у женщин на дистанции 200 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева. Во втором заплыве казахстанка показала седьмой результат и не смогла пройти в полуфинальные заплывы.

Также завершились четвертьфинальные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы. По итогам второго четвертьфинального заезда казахстанцы расположились на 4-м месте, показав результат 3.55.157. Данный результат не позволил дуэту квалифицироваться в финал А. Таким образом казахстанцы выступят в финале B, который состоится 3 августа.

На Олимпийских играх-2020 в Токио завершились квалификационные соревнования среди мужчин по стрельбе из винтовки с трех позиций. Казахстан в этой дисциплине представлял Юрий Юрков. Казахстанец завершил квалификацию на 14-м месте, набрав 1172 очка. До 8-го места, дающего право выступить в финале, ему не хватило четырех баллов.

Продолжается групповой раунд в мужском водном поло. Очередным матчем команды Казахстана стала встреча с Австралией. Игра завершилась победой соперников. Итоговый счет составил 15:7 в пользу австралийцев. Отметим, что после пяти проведенных матчей в активе команды нет завоеванных очков. Казахстанские ватерполисты замкнули турнирную таблицу в группе B.

Стартовали соревнования по артистическому плаванию среди дуэтов. Участницы соревнований исполнили произвольную программу. Казахстан в этом виде программы представляют сестры Александра и Екатерина Немич. За свое выступление спортсменки получили 83.8667 балла. Этого результата хватило для того, чтобы занять промежуточное 17-е место.

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