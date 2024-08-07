Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали

Фото: НОК РК

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Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.





Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.





В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.





Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.





Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.





В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).





В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.





В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.





Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).





В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).





В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.





Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.





Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.