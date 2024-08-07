06.08.2024, 17:30 8336
Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали
Спортсмен дисквалифицирован из-за фальстарта
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Представителя команды Казахстана по легкой атлетике Давида Ефремова дисквалифицировали на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он принял участие в утешительном раунде соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Атлет стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта", - проинформировали в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в НОК, Давид Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.
Напомним, на данный момент у Казахстана четыре медали Олимпиады: золото, серебро и две бронзы.
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07.08.2024, 09:15 2246
Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.
В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.
В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).
В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.
В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.
Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).
В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).
В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.
Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.
Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
06.08.2024, 09:13 11701
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 11-й соревновательный день на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
Состоятся предварительные раунды и 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). В них примут участие Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Предварительные заезды начнутся в 13.30, 1/4 финала в 16.50.
В соревнованиях на байдарке-двойке (500 метров (мужчины) предварительный раунд и 1/4 начнутся в 14.30 и 17.30. В них примут участие Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий.
Среди женщин предварительный раунд, 1/4 финала по гребле на каноэ-двойке начнутся в 14.00 и 16.20 соответственно. Казахстан представят Мария Бровкова и Руфина Искакова.
В утешительном раунде по легкой атлетике (110 метров с барьерами) в 13.50 примет участие Давид Ефремов.
В 00.14 начнется финал по легкой атлетике. В беге на 3000 метров с препятствиями примет участие Нора Джеруто.
В 14.07 и 21.15 состоятся предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе. В весе до 77 килограммов выступит Демеу Жадраев.
В 16.00 начнутся квалификационные соревнования по спортивному скалолазанию, в них примет участие казахстанец Амир Маймуратов.
Также в 01.02 состоятся полуфиналы в боксе среди женщин до 50 килограммов. В полуфинале казахстанка Назым Кызайбай встретится с Ву Ю из Китая.
На данный момент у Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
05.08.2024, 09:12 20491
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: olympic.kz
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Париж. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в нескольких видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В частности, в 12.00 начнутся соревнования среди смешанных команд (квалификация) по стендовой стрельбе. Казахстан представят Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. В 18.00 состоятся финальные раунды (за золото и бронзу).
В 15.50 Ольга Сафронова примет участие в утешительном раунде соревнований по легкой атлетике (200 метров (женщины). В 23.45 состоятся полуфиналы.
Кроме того, пройдут предварительные раунды и полуфиналы по греко-римской борьбе (до 60 килограммов).
Казахстан представит Айдос Султангали. Первую схватку он проведет с Жоломаном Шаршенбековым из Кыргызстана. Квалификационные раунды начнутся в 18.00, полуфиналы - в 00.00.
Предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе (до 130 килограммов) начнутся в 18.00. Казахстанец Алимхан Сыздыков проведет первую схватку против Алина Чурариу из Румынии.
Напомним, одним из самых важных моментов прошедшего соревновательного дня стала победа Нурбека Оралбая в полуфинале ОИ. Боксер в этом раунде встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка. Оралбаю оставалось не сбавлять, довести поединок до победы, так как он владел преимуществом. В итоге это ему удалось. Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль. Он победил раздельным решением судей - 3:2. В финале казахстанец встретится с Александром Хижняком с Украины.
Также в финал вышла легкоатлетка Нора Джеруто. Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями.
В активе сборной Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
04.08.2024, 16:30 28416
Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал Дополнено
Фото: instagram/olympickz
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка (...) Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Уточняется, что спортсмен победил раздельным решением судей - 3:2.
Дополнено 04.08.2024, 18.50
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай подвел итоги полуфинального боя в рамках Олимпиады - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Соперник был очень сильный. Он в первом туре выбил из соревнований Тохтарбека Танатхана из Китая. Тем не менее мои тренеры дали хорошую установку на поединок, и я полностью ее выполнил. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди финал, так что буду делать все возможное. Благодарен всем казахстанским болельщикам, которые поддерживают меня", - заявил боксер.
Ранее казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024.
04.08.2024, 15:50 29221
Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями. В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал", - проинформировали в комитете.
Сама спортсменка также прокомментировала свой выход в финал Олимпийских игр - 2024.
Это моя первая Олимпиада. И я очень рада выступать на ней, защищать честь Казахстана. Также я рада, что пробилась в финал со своим лучшим результатом в сезоне. В финале отдам всю себя полностью. У меня много ожиданий от решающего выступления", - заявила Нора Джеруто.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже.
04.08.2024, 09:05 31621
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место", - проинформировали в комитете.
Также отмечается, что гимнаста поздравил президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.
Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков", - заявил Геннадий Головкин.
Ранее казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
01.08.2024, 12:52 44871
Казахстанская триатлонистка поделилась неприятными подробностями заплыва в Сене
Фото: olympic.kz
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Париж. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина поделилась подробностями неудачно сложившихся для нее соревнований на Олимпиаде в Париже.
По информации Sports.kz, 31 июля Шабалина стартовала на Играх, однако ей пришлось сойти с дистанции во время велоэтапа. Всему виной оказался водный этап соревнований, который проходил в грязной реке Сене.
По ее словам, во время заплыва она получила несколько ударов по голове, после чего захлебнулась водой из Сены.
Судьям отслеживать драку на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа (...) Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - рассказал Шабалина.
Кроме того, по данным РБК, в финале мужского личного зачета Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире. 29-летний спортсмен финишировал девятым. После в разговоре с Daily Mail триатлонист заявил, что его стошнило десять раз.
Также еще несколько триатлонисток травмировались на велодорожке из-за скользкого дорожного покрытия в Париже. После турнира один из участников Игр подал протест.
Из-за загрязнения реки мужской турнир по триатлону на Играх состоялся на день позднее. Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что запасного плана на случай грязной воды в Сене у организаторов Олимпиады не было.
Ранее президент Франции заявил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке.
Напомним, волну негодования вызвала церемония открытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Аавторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса. Американский предприниматель Илон Маск назвал пародию на "Тайную вечерю" неуважением к христианам.
Также на параде спортсменов дикторы совершили ошибку: сборную Южной Кореи неверно объявили как команду Северной Кореи. В связи с этим в Министерстве спорта Южной Кореи сообщили, что добиваются встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовали от МОК и местного оргкомитета объяснений. В конце церемонии открытия был поднят перевернутый олимпийский флаг.
31.07.2024, 09:29 61441
Пятый день Олимпиады-2024: опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов
Фото: НОК РК
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Париж. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Олимпийских играх казахстанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как: триатлон, пулевая стрельба, стендовая стрельба, бокс, настольный теннис и спортивная гимнастика, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Финальное соревнование по триатлону начнется в 11.00, за медаль поборется Екатерина Шабалина.
Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин (винтовка, 50 метров, три положения) начнутся в 12.00, в них выступят Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.
Соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 12.00 (вторая квалификация). В нем примет участие Мария Дмитриенко.
Соревнование по боксу до 57 килограммов среди мужчин (1/8 финала) начнется в 14.16. В поединке выступят казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Хосе Кильес из Испании.
Соревнование по настольному теннису среди мужчин начнется в 18.00 (1/8 финала). Соперников казахстанского спортсмена Кирилла Герасименко станет Омар Ассар из Египта.
Финальное соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 18.30. В случае успешного преодоления второй квалификации Мария Дмитриенко поборется за олимпийскую медаль.
Финальное соревнование по спортивное гимнастике среди мужчин (индивидуальное многоборье) начнется в 20.30. В нем примет участие Милад Карими.
Соревнование по боксу до 75 килограммов среди женщин (1/8 финала) начнется в 00.36. За Казахстан выступит Валентина Хальзова, ее противников станет Атейна Бацлон из Панамы.
Сборная Казахстана уже завоевала три медали: дзюдоист Елдос Сметов принес Казахстану победу в соревновании по дзюдо в весе до 60 килограммов. Бронзу в этом же виде спорта получил Гусман Кыргызбаев. Бронзовыми призерами также стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
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