Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса

Фото: Акорда

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане, сообщает Акорда.





Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно", - отметил глава государства.





По его словам, в РК функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.





Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", - добавил Касым-Жомарт Токаев.









В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитии дзюдо в Казахстане.





Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.





Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в РК.



