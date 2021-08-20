Показавшие лучшие результаты на Олимпиаде казахстанские олимпийцы получат денежную награду от правительства

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Лучшие казахстанские олимпийцы получат денежное вознаграждение от Министерства культуры и спорта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ведомства , на награждение спортсменов, вошедших в пятёрку лучших на Олимпиаде, и их тренеров из бюджета выделено более 577 млн тенге.

Бронзовые призёры получат единовременную выплату 31,8 млн тенге. Это дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксёры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов и борец Нурислам Санаев. Их личные тренеры получат более 25 млн тенге.

Занявшая 4-е место теннисистка Елена Рыбакина получит денежное вознаграждение в размере 12 млн 733 тыс. тенге, а её тренер 1 млн 273 тыс. тенге.

Обладатели 5-го места получат около 4,5 млн тенге, а их тренеры по 424 тыс. тенге.

Спортсмены своими победами на Олимпиаде поднимают престиж нашей республики на мировом уровне и укрепляют спортивный имидж Казахстана. Принимаемые меры позволят поднять на новый, качественно высокий уровень подготовку спортсменов, концентрировать ведущих тренеров-преподавателей на решение задачи по подготовке спортсменов высокого класса и обеспечить успешное выступление атлетов республики на международных соревнованиях различного уровня", - говорится в сообщении министерства.

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