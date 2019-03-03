Полторанин не выходит на связь и не комментирует ситуацию с допингом - НФЛГК

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Национальная федерация лыжных гонок Казахстана (НФЛГК) получила официальное уведомление Международной лыжной федерации о временном отстранении Алексея Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил, передает Kazakhstan Today.

По информации НФЛГК, в уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные Австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

С огромным сожалением подтверждаем факт получения официального уведомления. В документе чёрным по белому обозначена категоричная позиция Международной лыжной федерации. Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми. То, что он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем ФЛГК и консулом РК после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности. Мы со своей стороны уже обозначали позицию Федерации - нулевая терпимость к применению запрещённых методов и субстанций", - прокомментировала пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

Она также сообщила, что в настоящее время все силы и ресурсы направлены на то, "чтобы данная плачевная ситуация не повлияла на спортсменов команды, продолжающих выступление на чемпионате мира".

Основная задача - защитить наших ребят, которые живут спортом и в последние годы встречаются с Алексеем лишь во время соревнований", - отметила она.

По регламенту Полторанину предоставляется 10 дней для обжалования отстранения и предоставления документов, опровергающих его причастность к нарушениям правил.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства