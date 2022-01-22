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Президент встретился с членами национальных Олимпийской и Паралимпийской сборных РК

21.01.2022, 18:50 2466
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Защита чести нашей страны на этих состязаниях - долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа", - подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.
 

Уверен, вы также блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную", - заявил президент.

 
Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.
 

Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда была одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.
 

Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей", - отметил глава государства.

 
В завершение встречи знаменосец Олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук президента государственный флаг Казахстана и принесли присягу.
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.
 
Ранее сообщалось, что НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине. 
 

новости по теме

Определен состав команды Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине

21.01.2022, 17:42 3331
Определен состав команды Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Семь спортсменов представят команду Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Имена участников главного старта зимы озвучил главный тренер Александр Батяйкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Играх выступят двое мужчин и пять женщин. На старт выйдут Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко, сообщает Olympic.kz.
 

Конкуренция сейчас сильная. Во многих странах в последние 4-6 лет популярность лыжных гонок выросла, очень серьезно готовятся. Сейчас на уровень вышли даже те, кто раньше особой опасности на трассе не представлял. Так что будем готовиться, бороться. Всем желаю успехов", - резюмировал Батяйкин.

 
Ранее сообщалось, что НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине.
 

НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

20.01.2022, 18:33 6801
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Национальный Олимпийский комитет РК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за которыми было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты - они давали предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор, сообщает НОК РК.
 

Через неделю сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, как и та, что мы делали на Игры в Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, тепло и стильно, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

 
Парадную коллекцию создал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

 
Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.
 

Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине

19.01.2022, 16:53 9586
Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские спортсмены завоевали 30 лицензий в лыжных гонках, девять - во фристайле (пять - могул, четыре - акробатика), по 12 путевок - у конькобежцев и биатлонистов, в шорт-треке - девять 9 лицензий, по четыре - в горных лыжах и прыжках с трамплина, две лицензии - в лыжномм двоеборье.
 

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные - НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика", - отмечается в сообщении.

 
Полный список участников Олимпиады будут известен после 20 января.
 

Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам

18.01.2022, 16:33 11931
Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам
Фото: instagram/committee_sport
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ – Шахматистка Бибисара Асаубаева вернулась с Чемпионата мира с первой в истории страны золотой медалью. Об этом сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Турнир был непростым. На протяжении пяти дней, трех дней рапида и двух блица, нужно было держать концентрацию. Я играла на первой доске в рапиде, выиграв последнюю партию, заняла второе место. В блице с восьмого тура лидировала. Еще до финишного этапа обеспечила себе первое место, выиграв большинство партий. Я очень счастлива принести первую в истории Казахстана золотую медаль по шахматам на взрослом чемпионате мира", - сказала девушка.

 
 

Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов

04.01.2022, 14:46 27951
Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов
Фото: Пресс-служба МО РК
КАРАГАНДА.4 ЯНВАРЯ - Спортивный результат офицера военной полиции занесен в Книгу рекордов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Офицер отдела военной полиции Карагандинского гарнизона капитан юстиции Зангар Алкенов в 2021 успешно преодолел ультрамарафон с рекордной дистанцией 320 километров. Достижение зарегистрировано в списках Казахстанского информационно-энциклопедического справочника (КИнЭС)", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

 
В ведомстве уточнили, что военнослужащий является мастером спорта Республики Казахстан по Казак куресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. 
 

Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет

02.01.2022, 18:04 33896
Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
Фото: Instagram/bibisarachess
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позиции казахстанской спортсменки Бибисары Асаубаевой улучшились после удачного выступления на чемпионате мира в Польше. Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) в возрасте до 20 лет.
 
17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе. В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла 10-е место в блице, 19-е - в рапиде, 33-е - в классических шахматах.
 
В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.
 
30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.
 

Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве

31.12.2021, 17:42 39501
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Две золотые медали на открытом чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно и без кимоно в Москве завоевал Самат Айтпанбет, сообщает inform.kz.
 
Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограмм среди обладателей коричневых поясов. В общей сложности провел шесть схваток. Соперниками были представители нескольких стран.
 
Сообщается, что в открытом чемпионате "ACBJJ World open championship GI & NO GI 2021" приняли участие джитсеры из более 10 стран мира. 
 
 

Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии

25.12.2021, 21:09 47196
ПУНА. 25 ДЕКАБРЯ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии на кортах индийского города Пуна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финале Данилина в дуэте с украинкой Валерией Страховой обыграла японок Фуна Козаки/Мисаки Мацуда со счетом 6:0, 2:6, 10:5, сообщает Olympic.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
 

Хочу поблагодарить Валерию за потрясающую неделю. Рада завершить сезон на победной ноте. Поеду домой, отдохну несколько дней, встречу Новый год в кругу семьи и дальше начну готовиться к следующему сезону. Мы с командой очень упорно работали весь год. Значит, всё делали правильно" - отметила Данилина.

 
Данный титул стал для Анны на турнирах под эгидой ITF World Tennis Tour уже девятым в нынешнем сезоне, и 23-м в карьере.
 
Кроме того, Данилина в нынешнем году выиграла свой первый титул WTA 250 в Польше. Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 75-ю строчку в женском мировом рейтинге парного разряда.
 
 

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