Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки

Фото: НОК
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Конькобежка Надежда Морозова сегодня, в финальном масс-старте, заняла 14-е место из 15, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в Пекине состоялись соревнования в масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. Надежда Морозова по итогам соревнований пересекла финишную черту 14-й. Соответствующую дистанцию она преодолела за 8.21.05 минут", - сообщает национальный олимпийский комитет.
Среди мужчин Казахстан в масс-старте представил муж Надежды - Дмитрий Морозов. По итогам забегов в первом полуфинале он занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов.
Также сегодня в рамках соревнований были разыграны медали в масс-старте лыжных гонок среди мужчин.
Казахстан на соревнованиях представил Евгений Величко. По итогам масс-старта казахстанец расположился на 43-м месте. "Золото" соревнований завоевал Александр Большунов (Олимпийский комитет России). Серебряную награду завоевал его соотечественник Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидеров норвежец Симен Хегстад Крюгер", - сообщается на сайте НОК.
Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская лыжная гонка на 30 километров.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся завтра, 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.