Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Наги Бакытбеков назначен директором телеканала Qazsport, сообщили в пресс-службе РТРК "Казахстан".

Председатель правления РТРК "Казахстан" Ляззат Танысбай представила нового руководителя коллективу телеканала. Она выразила уверенность в том, что назначение придаст новый импульс деятельности спортивного телеканала и будет способствовать его дальнейшему развитию.

Телеканал Qazsport должен не только транслировать чемпионаты и престижные международные соревнования в соответствии с потребностями любителей спорта, но и привлекать казахстанскую молодежь к спорту и способствовать формированию здорового образа жизни среди простых казахстанцев", - сказала Танысбай.

Также она поблагодарила Павла Цыбулина, который более 5 лет руководил телеканалом, отметив его заслуги и вклад в развитие отечественной спортивной журналистики.

Цыбулин будет заниматься творческими проектами на аутсорсинге, производством контента для телеканала Qazsport, поскольку имеет большой опыт работы", - отметила Танысбай.

Наги Бакытбеков родился в 1987 году. Ранее занимал должность директора информационного портала KazFootball, последние три года работал директором департамента маркетинга и PR Казахстанской федерации футбола.

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