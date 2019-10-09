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Ряд казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей

08.10.2019, 09:17 10747
Ряд казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей
Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков на экстренном совещании, состоявшемся вчера в Казахстанском Доме футбола, инициировал созыв Комитета КФФ по соблюдению честной игры, передает Kazakhstan Today.
 
На встрече с руководителем отечественного футбола присутствовали генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин, глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев, председатель судейско-экспертной комиссии КФФ Сергей Кенетаев, а также Integrity-officer и директор Юридического департамента КФФ Алибек Нурсеитов.
 
"Прежде всего на совещании прозвучала информация о полученном из УЕФА официальном сообщении, что ведающая сбором и анализом спортивного контента корпорация Sportradar информировала Европейский союз футбольных ассоциаций о подозрении в несоблюдении принципов спортивной борьбы в матчах казахстанских профессиональных футбольных клубов. Примечательно, что корпорация Sportradar известна как организация, располагающая аналитическими инструментами расшифровки букмекерской информации на предмет подозрительных колебаний игровых ставок", - сообщили в КФФ.
 
Именно в этом свете речь зашла о матчах первенства Казахстана среди команд Первой лиги. Главным фигурантом оказалась входящая в состав футбольного клуба "Актобе" из одноименного города молодежная команда "Актобе-Жас".
 
В качестве приглашенного лица на совещание прибыл генеральный директор ФК "Актобе" Самат Смаков, который был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.
 
Кроме этого, собравшиеся были информированы о версии, что в качестве посредника в деле замешан один из игроков футбольного клуба Первой лиги "Жетысу-Б" из Талдыкоргана.
 
Созыв Комитета КФФ по соблюдению честной игры намечен на самое ближайшее время.
 

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