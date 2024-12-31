30.12.2024, 13:46 3206
Команда Казахстана впервые вышла в четвертьфинал United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда теннисистов Казахстана впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале United Cup, сообщает Федерация тенниса РК.
В четвертьфинал турнира команду вывела Елена Рыбакина. В заключительной игре группы "С" казахстанцы победили команду Греции.
Во второй игре дня Елена Рыбакина уверенно разобралась с Марией Саккари со счетом 6:4, 6:3. Ранее Александр Шевченко обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6 (7:0). Таким образом, казахстанская команда вышла в 1/4 финала с первого места", - сообщает ФТК.
1 января 2025 года казахстанская команда сыграет с победителем группы "E" (Китай, Бразилия и Германия, прошлогодний победитель турнира).
Ранее казахстанские теннисисты победили в первом матче турнира.
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28.12.2024, 11:23 15811
Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup
Фото: НОК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче на турнире United Cup, который в эти дни проходит в Австралии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В первой игре противостояния с Испанией Александр Шевченко потерпел поражение от Пабло Карреньо-Бусты. Затем Елена Рыбакина смогла сравнять счет, победив Джессику Манейро. В решающей третьей встрече Рыбакина и Шевченко обыграли дуэт Пабло Карреньо-Буста/Ивон Кавалье-Реймерс. Таким образом, Казахстан победил Испанию со счетом 2:1 и возглавил группу С, в которую также попала Греция", - говорится в сообщении.
Матч против теннисистов из Греции состоится 30 декабря.
Сборную Казахстана на турнире представляют Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.
В 1/4 финала пройдут победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Всего на United Cup выступают 18 сборных", - уточнили в НОК.
27.12.2024, 19:41 19346
Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года
Фото: НОК РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК представило официальную спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться на IX зимних Азиатских играх. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба ведомства.
При создании формы соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования.
Основные цвета - темно-синий и голубой - символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости. Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип IX зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального олимпийского комитета Казахстана", - сообщили в МТС РК.
Комплект включает утепленную куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары.
Как подчеркнули в Минтуризма, создание новой спортивной формы стало возможным благодаря поддержке спонсоров.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
24.12.2024, 17:13 30966
Информацию об уходе тренера Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола
В КФФ призвали доверять только официальным источникам
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию об уходе главного тренера национальной сборной РК по футболу Станислава Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола, передает корреспондент агентства.
Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - проинформировали в федерации.
В пресс-службе КФФ также призвали доверять только официальным источникам.
Напомним, Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу в июне 2024 года.
20.12.2024, 14:12 48251
Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики
Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта
Фото: Акорда
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда.
Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.
В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.
Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.
В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
14.12.2024, 11:05 70566
Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу
Фото: НОК РК
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира - 2027 по боксу в Астане, сообщает НОК РК.
Турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр - 2028 в Лос-Анджелесе (США).
Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.
Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", - сказал президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.
Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошел ЧМ-2013 среди мужчин.
13.12.2024, 08:27 75321
Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3
Фото: Instagram/fca.astana
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций со счетом 1:3, передает корреспондент агентства.
Голы забили: Марк Гию 14 (0:1), Марк Гию 19 (0:2), Ренату Вейга 39 (0:3), Марин Томасов 45 (1:3).
20 декабря "Астана" на выезде сыграет с кипрским АПОЭЛом.
Как сообщалось ранее, от должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы.
11.12.2024, 16:49 83951
Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана
Фото: Минтуризма РК
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гаджи Гаджиев назначен президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
На отчетной конференции Федерации тяжелой атлетики РК ее глава Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост главы федерации.
Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.
Ранее олимпийская чемпионка РК Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.
11.12.2024, 11:10 85351
Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана
Фото: olympic.kz
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сменила объявившего о досрочном прекращении своих полномочий Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Даниал Ахметов, возглавлявший федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", - отметил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в ходе итогового заседания федерации за 2024 год.
Также министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.
Ранее Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?