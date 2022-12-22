21.12.2022, 13:48 2931
Саудовская Аравия, Оман, Иран и Китай могут принять участие во II Играх стран СНГ
Фото: kazan24.ru
Минск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы II Игр стран СНГ, которые пройдут в августе 2023 года в Беларуси, прорабатывают возможность участия в соревнованиях представителей Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Омана и Монголии, сообщил во вторник первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.
Прорабатывается вопрос по участию в отдельных видах спорта делегаций из Монголии, Китая, Кубы, Ирана, Омана, Саудовской Аравии", - сказал он на состоявшемся в Минске заседании совета постоянных полномочных представителей СНГ.
В настоящее время уже определены места проживания спортивных делегаций, завершается подготовка культурной программы.
Торжественные церемонии открытия и закрытия игр планируется провести 5 и 13 августа 2023 года на "Минск-Арене", - рассказал Дорохович.
Ранее первый заместитель председателя исполкома СНГ Леонид Анфимов сообщал, что белорусская спортивная инфраструктура на 100% готова к проведению II Игр.
II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа 2023 года. Предусмотрено проведение соревнований по 20 видам спорта в девяти городах во всех регионах страны. Первые Игры стран Содружества прошли в начале сентября 2021 года в Казани.
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20.12.2022, 15:10 6326
Казахстан взял первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму
Фото: instagram/ akimat_almaty
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная команда Казахстана с первопроходом на пик Верный заняла первое место по итогам чемпионата мира Международной федерации спортивного альпинизма, сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
В казахстанскую команду вошли альпинисты Роман Шестернин, Леонид Крупа, Закиржан Абдураимов и Станислав Лайнопуло.
Протяженность всего маршрута составила 1670 метров, перепад высот 910 метров. Команда провела на маршруте 6 ночевок, ночуя на стене в специальной платформе.
19.12.2022, 09:55 13206
Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на чемпионате мира
Фото: акимат Астаны
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Мельбурне 16-м чемпионате мира FINA на короткой воде казахстанский пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба акимата Астаны.
В предварительном заплыве он преодолел дистанцию 100 м баттерфляем за 0:50,64, что является новым рекордом РК.
В полуфинальном заплыве Адильбек занял 15-е место.
Аделаида Пчелинцева на дистанции 50 м брассом показала результат 0:30,87.
19.12.2022, 08:10 13936
Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу
Фото: Sports.kz
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Sports.kz.
На этом турнире Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе - в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:3 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.
Отмечается, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону по числу трофеев в национальной сборной Аргентины. В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м - Финалиссиму.
Дополнено 19.12.2022, 16.20
На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу, сообщает rbc.ru.
На Елисейских Полях в Париже болельщики открыли огонь по полицейским, после того как правоохранители начали их разгонять.
В районе площади Белькур в Лионе болельщики начали поджигать мусорные баки и бросать дымовые шашки и петарды, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и водометы, передает Le Parisien. По данным телеканала BFMTV, примерно 15 человек арестованы.
Беспорядки также проходят в Гренобле, Бордо и Ницце. В ходе столкновений на площади Далтон в Булонь-сюр-Мере пострадал мужчина, в том же районе полиция задержала одного человека, уточняет Le Parisien. По данным газеты, семь человек были арестованы за нападение на правоохранителей в районе площади Победы в Бордо.
18.12.2022, 11:27 19381
Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею
Фото: пресс-службы КФХ
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы "А" наша сборная проиграла Норвегии. Таким образом, команда заняла второе место и не сумела пробиться в элитный дивизион. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея.
Победа в основное время позволила бы Казахстану занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион. Однако казахстанские хоккеисты уступили норвежцам - 3:5. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Петтер Вестерхейм (15-я минута), Габриэль Кох (23-я), Лео Хальмраст (31-я), Михаэль Брандсегг-Нюгар (36-я) и Исак Хансен (53-я); у Казахстана отличились Альдияр Нурлан (32-я), Даниил Цыбин (37-я) и Роман Ермак (56-я), сообщает Sports.kz.
Таким образом, сборная Норвегии одержала пять побед в пяти матчах и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира. Итоговое положение команд в группе "А" таково: Норвегия - 15 очков, Казахстан - 9 очков, Франция - 7 очков, Венгрия - 6 очков, Дания - 5 очков, Словения - 3 очка.
Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Истомин подвел итоги матча и чемпионата в целом.
В такой игре выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Сегодня, к сожалению, мы допустили ошибок больше. А так, равная абсолютно игра. Опять же, наши нереализованные моменты, как следствие, наш результат. В плане самоотдачи и настроя все прекрасно понимали, что результат этой игры очень важен. В конце концов это спорт. Выигрывает сильнейший. На данный момент Норвегия была сильнее. Она прошла весь путь более ровно. В любом случае, независимо от того что команда заняла второе место, хотелось бы ребят поздравить и поблагодарить за работу, за самоотверженность, очень хорошая команда. Да, не без ошибок, но молодцы парни. После первой игры, проигрывая Франции 0:2, проигрывая Венгрии, смогли переломить игру. И сегодня объективно боролись две сильнейшие команды этого турнира. Ребятам огромное спасибо, болельщикам спасибо. Жизнь не останавливается - двигаемся дальше!" - сказал Истомин.
По итогам чемпионата мира лучшим игроком в составе нашей сборной был признан капитан команды - Динмухамед Кайыржан.
18.12.2022, 09:26 20061
Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Марокко.
Уже на седьмой минуте счет открыли европейцы усилиями Йошко Гвардиола, но через две африканцы сравняли после удара Ашрафа Дари, тем не менее на перерыв команды уходили с перевесом в пользу хорватов, отличился Мислав Оршич (42-я). Во второй половине марокканцы старались активнее действовать в атаке, но это не принесло результата. 2:1 - сильнее коллектив Златко Далича, пишет Sports.kz.
Таким образом, Хорватия стала бронзовым призером мундиаля. В поединке за золото сегодня сойдутся сборные Аргентины и Франции, он пройдет в 21.00 по времени Астаны. Посмотреть игру в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
16.12.2022, 10:42 25436
Чемпионат мира соберет мировых звезд шахмат в Алматы
Фото: unsplash.com
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 25 по 30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака пройдет чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из пятидесяти стран.
В числе ожидаемых участников - чемпион мира Магнус Карлсен, чемпионка мира Жу Венджун, чемпион США и вице-чемпион мира Фабиано Каруана, чемпион мира по шахматам Фишера Хикару Накамура, вице-чемпион мира Ян Непомнящий и многие другие сильнейшие шахматисты мира. Ожидается участие более 300 игроков, международных арбитров и чиновников ФИДЕ из 80-100 стран мира.
Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов США.
Почти 300 человек - ведущих гроссмейстеров, мастеров мира, мужчин и женщин зарегистрировались для участия в чемпионате. Мы считаем, что этот турнир станет отличной "вишенкой на торте" в календаре ФИДЕ 2022 года после Всемирной шахматной олимпиады и других важнейших соревнований. 95% ведущих шахматистов мира примут участие, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, всех шахматистов из топ-10 мирового рейтинга, большинство женщин", - сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Как отмечает издание "Спорт Экспресс", шахматную общественность больше всего беспокоит присутствие в списках Ханса Ниманна.
Американский гроссмейстер, подавший иск против Карлсена и Ко на 100 миллионов долларов, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом, как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско", - сообщает портал.
Сообщается, что конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире после того, как в сентябре Карлсен обвинил Ниманна в читерстве.
Они заклятые враги. Большая интрига заключается в том, намерен ли Магнус вновь сдать партию Ниманну и отказаться от притязаний на чемпионский титул. Если Карлсен это сделает, то это будет первый случай в истории. Если вы хотите знать мое мнение, то я склоняюсь к тому, что он откажется играть с Хансом. Обычно он не отступает от своих принципов", - цитирует эксперта NRK Торстейна Бэ "Спорт Экспресс".
Другой норвежский эксперт Мод Родсмоэн согласна с Бэ.
Думаю, Карлсен будет давить на организаторов, чтобы те отказали Ниманну в приглашении. Ведь их встреча может омрачить турнир. Думаю, Карлсен сдержит слово и откажется играть. После этого все только и будут обсуждать очередной скандал, а не игру лучших шахматистов мира или прекрасную организацию", - заявила 25-летняя шахматистка Родсмоэн.
По словам Родсмоэн, организаторы турнира должны взвесить все риски, ведь приглашение Ниманна приведет к плохой атмосфере на турнире. Кроме Магнуса с ним не хотят играть и другие гроссмейстеры, в том числе входящие в топ-5 рейтинга ФИДЕ Непомнящий и Накамура.
Иными словами, норвежка предлагает применить против американского шахматиста культуру отмены (социально-политический термин, который характеризует публичного человека, в один момент ставшего персоной нон грата, лишенного поддержки и чувства переживания в социальных или профессиональных сообществах).
По данным издания, шахматный портал представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. Это похоже на одержимость обманом, но сам Ниманн опровергает эти обвинения. Более того, он подал 100-миллионный иск на Карлсена, Накамуру (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководителя Дэнни Ренша.
И у Ханса есть хорошие шансы выиграть громкий процесс. Ведь Chess.com опубликовал личную переписку с Хансом (и с его представителями), не получив на это согласия, чтобы доказать, что он читерил не два раза (как сам признавался), а гораздо больше. Однако сам факт обнародования данных (адреса электронной почты, переписка) - это огромный риск для компании", - говорится в материале.
15.12.2022, 08:03 29441
Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
Фото: telegram/cchponc
Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Эль-Хауре состоялся полуфинальный матч чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встречались сборные Франции и Марокко. Франция победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал.
На 5-й минуте Тео Эрнандес вывел французов вперед, а на 80-й Рандаль Коло-Муани забил второй мяч, сообщает Sports.kz.
Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, а ее путь к финалу на ЧМ-2022 в Катаре выглядел так: в группе Франция победила Австралию (4:1) и Данию (2:1) и проиграла Тунису (0:1), а в плей-офф подопечные Дидье Дешама сначала одержали победу над сборной Польши (3:1), затем победили Англию (2:1) и, наконец, взяли верх в противостоянии с Марокко (2:0). Что касается сборной Марокко, то она сотворила на ЧМ-2022 две сенсации, выбив из турнира Испанию (0:0, пен. - 3:0) и Португалию (1:0).
В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина - Франция начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
14.12.2022, 09:10 31546
Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Аргентины в первом полуфинале чемпионата мира в Катаре обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля.
На 34-й минуте судья поединка Лусаил Айконик из Катара назначил пенальти в ворота европейцев за фол Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе, его почти сразу ошибочным назвал целый ряд СМИ, реализовал же одиннадцатиметровый Лионель Месси. Закрепить успех аргентинцам удалось через пять минут усилиями Альвареса. Во второй половине фавориты довели игру до победы - 3:0, дубль оформил Альварес (69-я) с передачи Месси, сообщает Sports.kz.
В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко, он пройдет в ночь со среды на четверг в 01.00 по времени Астаны.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?