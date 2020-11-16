Сборная Акмолинской области по асык ату стала призером чемпионата страны

Кокшетау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Мужская сборная команда Акмолинской области заняла третье место на чемпионате Казахстана по асык ату среди взрослых, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики, на прошедшем недавно первенстве страны по национальному виду спорта асык ату в мужских соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из 12 регионов.

В этом году в виду действия карантинных мер чемпионат прошел в онлайн формате.

Мужская сборная области по асык ату успешно выступила на чемпионате республики. Наш регион представили Семейхан Ерболат, Оразгали Арнур и Еркебай Сарсеков. Подготовили ребят старший тренер области Самат Аукенов и тренер Алмат Бейсембаев", - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта области.

Эта национальная игра сегодня активно развивается в области. Ежегодно проводятся соревнования среди детей и молодежи. Игра асык ату включается в программу проведения различных праздничных мероприятий на площадях, в парках и скверах населенных пунктов.

К слову, за годы независимости страны национальная игра асык ату не только возродилась, но и превратилась в профессиональный массовый вид спорта. Казахстанцы принимают активное участие как в республиканских турнирах, так и в соревнованиях международного масштаба, популяризируя эту игру за рубежом.

2 ноября в Карагандинской области создана Ассоциация по национальным видам спорта. В состав новой ассоциации входят казак куресі, конные виды спорта, тогызкумалак, асык ату, саятшылык и другие.

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