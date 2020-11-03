В Карагандинской области создана Ассоциация по национальным видам спорта

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде прошло заседание по созданию областной Ассоциации по национальным видам спорта, передает Kazakhstan Today.

В заседании приняли участие председатель областного суда Нурсерик Шарипов, руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев и специалисты по национальным видам спорта.

Руководителем ассоциации был избран председатель суда Карагандинской области Нурсерик Шарипов, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области со ссылкой на региональное управление физической культуры и спорта.

По данным ведомства, в состав новой ассоциации входят казак куресі, конные виды спорта, тогызкумалак, асык ату, саятшылык и другие.

В ходе заседания председатель новой ассоциации поделился своими планами. В частности, он отметил, что намерен способствовать постройке нового ипподрома в регионе.

В свою очередь, руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев выразил надежду, что новая структура внесёт свою лепту в развитие национальных видов спорта в Карагандинской области, и пожелал успехов руководителю ассоциации.

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