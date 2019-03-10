Сборная Казахстана по хоккею победила команду Канады на Универсиаде-2019

Красноярск. 9 марта. Kazakhstan Today - На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске студенческая сборная Казахстана сыграла с командой из Канады - 4:3, передает Kazakhstan Today.

Счет в матче открыл Антон Некряч, и еще до окончания первого периода Егор Шалапов удвоил преимущество казахстанцев. В начале второй двадцатиминутки Эмиль Нургалиев поразил ворота Канады, но им удалось отыграть две шайбы. В финальном отрезке игры Антон Некряч забил еще один гол, и канадцам не удалось догнать казахстанскую дружину, сообщает Sports.kz .

Казахстан — Канада 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 01:28 Некряч (Шалапов, Гурин). В равенстве

2:0 — 09:21 Шалапов (Некряч, Яковлев). В большинстве

3:0 — 23:26 Нургалиев (Шестаков, Лихотников). В равенстве

3:1 — 32:49 Томсон (Боивин, Ханлон). В большинстве

3:2 — 37:58 Дел Рагио (Боивин, Неил). В равенстве

4:2 — 55:54 Некряч (Гурин). В равенстве

4:3 — 57:45 Боивин. В равенстве

Вратари: Кудрявцев — Аугер

Штрафы: 6:4 (4:2, 0:0, 2:2).

В итоге сборная Казахстана одержала пять побед в пяти матчах и с 15 очками заняла первое место в группе В. Ранее казахстанцы победили команды Латвии (10:1), Швеции (5:0), Великобритании (17:1) и Швейцарии (7:0). Общая разница шайб сборной Казахстана в группе - 43:5. 11 марта Казахстан проведет полуфинальный матч.

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