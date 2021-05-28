Сборная Казахстана победила Германию на чемпионате мира по хоккею

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Сборная Казахстана сенсационно победила Германию на чемпионате мира по хоккею, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла против команды Германии, пишет Sports.kz

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) - Маклюков - Диц, Акользин - Сагадеев - Шевченко; Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Старченко; Степаненко - Шалапов, Шин - Шестаков - Рымарев; Петухов - Орехов, Панюков - Лихотников - Савицкий.

Немцы на старте одержали три победы из трех и были явными фаворитами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Александр Шин, сразу после этого Германия включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля, затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед. На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану - 3:2.

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