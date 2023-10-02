Серебро завоевал казахстанский борец на Азиаде в Ханчжоу

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Ханчжоу. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Бекадил Шаймерденов завоевал серебряную медаль Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет.





Бекадил Шаймерденов стал вторым в кураше (до 81 килограмма)", - пишет Olympic.kz .





В финальной схватке Бекадил бился за золото против Умида Есанова (Узбекистан). Есанов одержал победу со счетом 10:0.





Отмечается, что в активе Казахстана 28 медалей (3 золота, пять серебра и 20 бронз).





Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по стрельбе завоевала бронзовую медаль на Азиаде.





Дополнено 01.10.2023, 17.06





Казахстанский боксер завоевал бронзу на Азиатских играх в Китае.





Боксер Сагындык Тогамбай завершил Азиатские игры в Ханчжоу (КНР) с бронзовой медалью, сообщает Olympic.kz





Он бился за награды и олимпийскую лицензию в весовой категории до 92 килограммов. В полуфинале ему противостоял китаец Сюэчжэнь Хан.





Хан одержал победу единогласным решением судей. Тогамбай в свою очередь завершил выступление на Азиаде, заняв третье место.