Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей

В 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.

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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов сообщил о возобновлении работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.





Оралов рассказал, что одной из актуальны проблем было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.





Министр напомнил, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.





Вопрос был взят на мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", - написал Оралов в Facebook.





По словам главы Минспорта, была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения.





В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая.Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня", - заверил министр, добавив, что интересы детей будут первостепенными для министерства.



