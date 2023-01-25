24.01.2023, 10:22 6586

Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей

В 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.
Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов сообщил о возобновлении работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.

Оралов рассказал, что одной из актуальны проблем было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.

Министр напомнил, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.

Вопрос был взят на мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", - написал Оралов в Facebook.


По словам главы Минспорта, была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения.

В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая.Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня", - заверил министр, добавив, что интересы детей будут первостепенными для министерства.


Напомним, весной 2022 года родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы.
 
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Теги:СпортМКСИнтернатколледж

новости по теме

24.01.2023, 09:56 7316

Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023  

В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула - Виктория Азаренко.
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии и вышла в полуфинал.

В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче, информирует Sports.kz.

Отмечается, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко - до сегодняшней игры счет личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.


В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) - Виктория Азаренко (24).

Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023.

Напомним, Казахстан занял 11-е место в медальном зачете зимней Универсиады - 2023.
 
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Теги:СпортТурнирТеннис
23.01.2023, 14:36 13536

Токаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде

Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, сообщает Акорда.

Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", - говорится в поздравительном послании.


Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.

Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.  
 
23.01.2023, 08:15 16526

Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023  

Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя Универсиада 2023 года, участие в которой приняли казахстанские спортсмены.

По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11 медалями - тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Sports.kz.

Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).

Напомним, что золото сборной Казахстана на Универсиаде-2023 принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и "летающий лыжник" Данил Васильев.

Серебро выиграли биатлонист Александр Мухин, "летающие лыжники" Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).

Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.


Вчера студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Казахстан одержал крупную победу - 8:1. Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли бронзу. Ранее студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).
 
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Теги:итогиуниверсиадаКазахстан
22.01.2023, 12:28 24016

Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023

Казахстанская теннисистка вновь принесла победу стране
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против первой ракетки мира Иги Швентек в рамках 1/8 финала Australian Open в одиночном разряде.

До начала встречи казахстанку считали андердогом, однако занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина выиграла обе партии (6:4, 6:4) и одержала сенсационную победу", - информирует Sports.kz.


За выход в полуфинал Елена сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко и Коко Гауфф.

Отмечается, что Рыбакина остается единственной представительницей Казахстана на Australian Open - 2023 как в «одиночке», так и в парном разряде, где она выступает с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Ранее казахстанка одержала победу над соперницей из Словении.
 
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Теги:ПобедаТеннисАвстралияРыбакина
22.01.2023, 09:30 26041

Казахстан выиграл серебро в биатлоне на Универсиаде-2023

Медаль стала восьмой для Казахстана
Казахстан выиграл серебро в биатлоне на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Александр Мухин стал вторым в масс-старте, завоевав восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид.

Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24.8 секунды", - сообщает Sports.kz.


Победителем гонки стал француз Аксель Гарнье. Бронзой награжден норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.

Ранее сообщалось о призовых местах Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина и по шорт-треку.
 
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Теги:универсиадаБиатлонмедаль
21.01.2023, 09:36 33511

Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады - 2023   Дополнено

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль
Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады - 2023 в Лейк-Плэсиде.

Как сообщает Sports.kz, серебро в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).

Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 балла.

Дополнено 21.01.2023, 11.50

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль зимней Универсиады - 2023, информирует Sports.kz.

Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.

Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023.
 
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Теги:РКуниверсиадамедаль
20.01.2023, 08:18 39636

Астана примет матч за звание чемпиона мира по шахматам FIDE 2023  

Призовой фонд составит 2 млн евро
Астана примет матч за звание чемпиона мира по шахматам FIDE 2023
Фото: unsplash.com
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года впервые пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам.

За шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, сообщается на сайте FIDE.

fide.com

Призовой фонд составит 2 млн евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% - претенденту, занявшему второе место.

Сообщается, что 31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в матче. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов, получил возможность сыграть за наивысшее признание в шахматном мире.

fide.com

Напомним, в Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.
 
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Теги:Астанашахматы
19.01.2023, 08:36 48316

Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал  

Казахстан проиграл США со счетом 1:4
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал
Фото: КФХ
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.

Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.


США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)

1:1 - 04:06 - Муратов

2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)

3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)

4:1 - 28:14 - Грин

Вратари: Кенни - Шутов

Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.


Ранее сборная Казахстана одержала четыре разгромные победы над сборными Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).
 
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Теги:ХоккейФиналКазахстан

 

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