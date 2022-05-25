Родители студентов протестуют против реорганизации колледжа спорта в Алматы

Мы, родители, просто просим, чтобы они оставили наше заведение, прислушались к нам. Мы с этой реорганизацией полностью не согласны. Вы сначала создайте что-то новое, выдающееся. Если у этого здания есть история, есть фундамент. Нам говорят, вы не останетесь на улице, поменяется только адрес. Адрес тоже имеет значение. Мы столкнулись с чиновничьим непрофессионализмом. Такое ощущение, как будто они с другой планеты. Они не понимают. Идет давление на преподавателей, на тренерский состав", - сказал представитель родительского комитета Евгений Чувашов.
Бывший директор колледжа спорта Амалбек Тшанов считает, что к самому вопросу изменения статуса учреждения подошли крайне некомпетентно.
Нет у них конкретной программы. Единственное, говорят: "Мы здесь будем тренировать сборную, 3-и, 4-е, 5-е места". И называют это академией. Академию еще надо заслужить. Больше ничего не говорят. Ну, вы понимаете, ломать - не строить. Школу нельзя трогать", - сказал Амалбек Тшанов.
Преподаватели РКС также обратились с письмом в Prosports.kz, так как под большим вопросом остается судьба и карьера тренерско-преподавательского состава РКС. Многие из педагогов по объективным причинам не смогут получить на новом месте соответствующую учебную нагрузку, что повлечет за собой сокращение их заработной платы.
Родители обучающихся всерьез обеспокоены, что теперь далеко не у всех будет возможность продолжить свое спортивное обучение в связи с недостаточностью мест в общежитиях, что повлечет за собой отчисление детей, еще не успевших достичь определенных спортивных результатов.
Напомним, 29 апреля заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК заявила, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя, и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта.
Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма.
Кроме того, Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх.
Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим спортивным учебным учреждениям.
Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренера - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова.
На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров - 40 остаются, остальные переходят в другие организации.
22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане.
В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.