Сколько заработала "Астана" в матче против "Манчестер Юнайтед"

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - "Астана" сенсационно обыграла "Манчестер Юнайтед" в групповом раунде Лиги Европы и пополнила свой бюджет, передает Kazakhstan Today.

Первая победа на групповом этапе принесла "Астане" 570 тыс. евро, пишет Sports.kz

Ранее общий заработок казахстанского клуба складывался так: 280 тыс. евро "Астана" получила за участие в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, затем 260 тыс. евро - за участие во втором раунде Лиги Европы, еще 280 тыс. евро - за участие в третьем раунде.

Выход в группу ЛЕ увеличил бюджет клуба еще на 2,92 млн евро. Таким образом, на данный момент сумма, заработанная "Астаной" в этом евросезоне, составляет 4,31 млн евро.

Помимо всего прочего, столичному клубу предусмотрены выплаты от продажи маркетинговых и телевизионных прав - эта сумма будет озвучена в конце сезона.

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