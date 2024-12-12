Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана   

Причина - правила присвоения спортивных разрядов и званий, которые почти два года назад изменились в Казахстане

Фото: gov.kz

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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта из-за правил присвоения спортивных разрядов и званий, в которых вообще не упомянута спортивная акробатика.





Как сообщает "Первый канал "Евразия", родители уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. Документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий. Многие уже именитые чемпионы теперь хотят оставить спорт, которому посвятили жизнь.





По общим правилам, если смотреть квалификационные требования, первый юношеский разряд мы можем присвоить за восемь побед. Что значит восемь побед? Значит, ребенок должен заниматься пять лет, чтобы выполнить первый юношеский разряд? Это неправильно", - заявила старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова.









Как отмечают сами спортсмены, получить звание мастера спорта в художественной гимнастике теперь тоже практически невозможно. Звание дают только по итогам победы в чемпионате республики, а любые другие состязания - не в счет.





Это очень обидно. Наверное, такая злоба есть, именно спортивная. То, что мы получали медали, мы были призерами, мы даже выиграли Кубок Республики Казахстан. Но при этих званиях мы не получили мастера спорта", - сообщила художественная гимнастика Доминика Бухинская.





Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.





Мы сами инициировали этот приказ, проанализировали это, даже не федерации поднимали этот вопрос. Как уполномоченный орган я вам еще раз скажу, что я сам заинтересован и буду работать, чтобы эти звания объективно присваивались", - заверил министр.



