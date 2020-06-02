Талдыкорган. 1 июня. Kazakhstan Today - Совсем скоро Талдыкорган станет столицей водного спорта. В ближайшем будущем в центре Семиречья закончится строительство уникального крытого плавательного бассейна, передает корреспондент агентства.

Проект стоимостью 11 млрд тенге был начат в 2019 году в рамках государственно-частного партнерства. Курирует строительство сооружения глава региона Амандык Баталов. Особое внимание при реализации проекта уделяется его многофункциональности.

Для возведения плавательного бассейна акиматом Талдыкоргана выделена территория площадью 3,8 гектара. Необычное спортивное здание в виде силуэта рыбы расположилось в юго-западном жилом массиве города и стало продолжением центрального парка "Жастар".

Общая площадь крытого бассейна составляет 27 тыс. квадратных метров. Двухэтажный водный гигант вместил в себя два бассейна, соответствующих мировым стандартам. Один из бассейнов длиной 50 метров предназначен для учебно-тренировочных занятий по плаванию, аквааэробике, водному поло и синхронному плаванию. Второй будет использоваться для прыжков в воду с 5 до 10 метров высоты. Там же будут проходить соревнования республиканского и международного уровней, за которыми с трибун в форме амфитеатра могут наблюдать свыше 500 человек. Архитектура здания спроектирована так, чтобы зрители могли следить за каждым движением пловца.

В свободное от соревнований время универсальный бассейн будет функционировать во благо жителей города. Здесь создадут все условия для оздоровительного плавания, обучения детей и для занятий плаванием маломобильных групп населения. Кроме того, в бассейне сформируют городскую и областную команды по ватерполо и синхронному плаванию. Таким образом, в городе будет создана конкурентоспособная база, где будут тренировать и взращивать будущих олимпийских чемпионов по водному спорту.

Бассейн мирового стандарта будет способен принимать до 750 человек ежедневно.

По поручению акима области Амандыка Баталова подрядчики уделяют большое внимание безопасности спортсменов, которые будут заниматься прыжками в воду. Вышки для этого имеет уровни в 5, 7 и 10 метров. Все вышки снабжены специальными перилами и перфорированной лестницей.

Здесь будут созданы условия для занятий всеми видами водного спорта, и в скором времени начнем воспитывать сильнейших спортсменов страны, будущих олимпийских чемпионов", - подчеркнул Баталов, дав ряд поручений по благоустройству территории и внешнему облику здания.

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