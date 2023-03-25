24.03.2023, 13:02 5311
Токаев и Садуакасова обсудили развитие шахмат в Казахстане
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее
Фото: Акорда
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.
Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году и пожелал ей успехов на предстоящих соревнованиях. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.
Напомним, на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел в Алматы 25-30 декабря 2022 года, Динара Садуакасова стала серебряным призером.
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24.03.2023, 11:07 6021
Рыбакина прошла в третий круг турнира Miami Open
В третьем раунде соревнований Miami Open Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой
Фото: ktf.kz
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
В третьем раунде соревнований Miami Open Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.
Здесь же в Майами первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина прошла во второй круг. На старте Анна в дуэте с американкой Эйшей Мухаммад одержала победу над Паулой Бадосой (Испания)/Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.
Александр Бублик в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом раунде обыграл аргентинцев Педро Качина/Франсиско Черундоло - 6:3, 6:3. В одиночном разряде Бублик в первом круге уступил американцу Джеффри-Джону Вулфу – 5:7, 3:6.
22.03.2023, 15:31 13496
Казахстанец стал чемпионом мира по версии IBO
Фото: instagram/zhankoshturarov
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
Он выступил на вечере бокса в Алматы, где встретился с мексиканцем Алехандро Менесесом за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. Бой был запланирован на 12 раундов и закончился победой казахстанца в 10-м техническим нокаутом" - сообщает Prosports.kz.
В начале 10-го у мексиканца открылось кровотечение из глаза. Врач его до боя допустил, но команда решила отказаться от продолжения поединка, сообщает Vesti.kz.
Таким образом, Тураров одержал 27-ю победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе.
Напомним, в декабре прошлого года казахстанский боксер выиграл бой за титул IBO. Жанкош Тураров нокаутировал в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы и завоевал вакантный титул IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.
20.03.2023, 08:02 21406
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000
Фото: ktf.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе, который считается пятым, неофициальным в Большом шлеме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В решающем матче она обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.
Первый сет в матче, который продолжался 1 час 20 минут, получился максимально упорным с 24 розыгрышами на тай-брейке и в итоге остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол -7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:4. Таким образом, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за проигрыш в финале открытого чемпионата Австралии - 2023.
Напомним, по ходу турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).
Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде. Всего Рыбакина взяла уже четвертый одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 7-ю строчку.
Дополнено 20.03.2023, 10.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в Индиан-Уэллсе.
Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!" – написал глава государства на своей странице в Instagram.
19.03.2023, 11:48 25206
Казахстанский теннисист Жукаев вышел в финал турнира в Швейцарии
Фото: ktf.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Бейбит Жукаев (318 АТР) пробился в финал турнира серии ITF в швейцарском Тримбахе с призовым фондом 25 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале уроженец города Актау победил первую ракетку соревнования - австрийца Максимилиана Нойхриста (250 АТР) со счетом 6:3, 6:4.
В финале Жукаев сыграет с поляком Каспером Жуком (258 АТР). Игра пройдет сегодня, 19 марта.
Александр Бублик (46 АТР) не смог пройти в полуфинал "челленджера", который проходит в Финиксе (США). В четвертьфинале казахстанец уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу (134 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в финал "Мастерса".
18.03.2023, 09:19 30666
Казахстанская теннисистка Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в финал "Мастерса"
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) уверенно обыграла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (открытый чемпионат Франции - 2020 и 2022, открытый чемпионат США - 2022) польку Игу Швёнтек в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,8 млн. Об этом сообщила Федерация тенниса Казахстана.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Рыбакина 7 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). В личных встречах оппоненток Елена повела со счетом 3:1. Напомним, что в четвертом круге открытого чемпионата Австралии - 2023 Рыбакина победила Игу со счетом 6:4, 6:4.
В своем первом в карьере финале "Мастерса" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь). Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, когда победу одержала Соболенко - 4:6, 6:3, 6:4.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
17.03.2023, 08:16 35426
Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Фото: ktf.kz
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
В четвертьфинальном матче казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14.
В первом сете Елена смогла выиграть, несмотря на то что по ходу уступала со счетом 3:5, а в концовке партии отыграла сетбол.
В полуфинале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Матч состоится 18 марта.
Рванее сообщалось, что Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
16.03.2023, 11:03 40921
Казахстан может вернуться в мировую элиту конного спорта
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану предрекли возвращение в мировую элиту конного спорта благодаря сотрудничеству между государством и частным бизнесом, сообщили на пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Республиканской палаты по заводским породам лошадей и букмекерской компании Olimpbet - партнерское соглашение поможет увеличить популяцию заводских пород лошадей и повлиять на развитие конного спорта в стране, передает корреспондент агентства.
Талгат Жайсанбаев, руководитель Республиканской палаты по заводским породам лошадей, подчеркнул, что скачки, организованные на качественно новом уровне, с солидными призовыми вызовут оживление всей сферы. Простимулируют создание новых, стабильных рабочих мест, повлияют на подъем всей сопутствующей инфраструктуры.
Если мы говорим о том плане, который у нас сейчас есть, - это желание войти в федерацию (Международную федерацию конного спорта. - Прим. ред.). Для этого должен быть хотя бы один ипподром с минимальным международным уровнем… Если мы это получим, будет эффект: стоимость наших лошадей поднимется в разы, лошадь, которая выигрывает категорию "Листед", начинает стоить от $100 000, следовательно, такой доход будет видеть наш конезаводчик казахстанский", - заявил Жайсанбаев.
В свою очередь в Olimpbet рассказали, что решение поддержать конезаводчиков - это не коммерческий, а социальный проект. При этом он не только послужит развитию конного спорта, но и позволит создать целую отрасль экономики по международным стандартам.
Именно конный спорт объединяет мировые элиты - от королевской семьи Великобритании до топов в списке "Форбс". Вступление в клуб скачек по международным стандартам и развитие инфраструктуры вокруг конного спорта - это важный шаг на пути в клуб цивилизованных стран", - сообщил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.
Гусев подчеркнул: "Привлечение прибыли является важной, но не единственной задачей. Мы абсолютно здраво оцениваем все и понимаем, что социальные проекты очень важно поддерживать. И по большому счету начинаем сами их искать, то есть те отрасли, которые нуждаются в поддержке. Собственно, таким образом и пришла идея поддержать национальный и традиционный вид спорта, который находится в достаточно упадочном виде".
Эльдар Жума, председатель дирекции ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана", отметил, что на примере сотрудничества Olimpbet и РПЗПЛ можно наблюдать конструктивный диалог между госструктурами и бизнесом, а также добровольное сотрудничество представителей разных сфер экономики, отраслей без посредников.
Это и есть развитие прозрачной, инвестиционно привлекательной отрасли, что позволит предпринимателям строить ответственный эффективный долгосрочный бизнес, а государству собирать налоги", - сказал Эльдар Жума.
12.03.2023, 12:09 52476
Казахстанская теннисистка одержала победу на старте "Мастерса"
Фото: ktf.kz
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Сидней. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте "Мастерса", сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) была сильнее чемпионки Australian open - 2020, американки Софьи Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Рыбакина обыграла Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)", - информирует ФТК.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас - Паула Бадоса.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй в финале Australian Open - 2023. Она потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко. Для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул в Australian Open. После победы на турнире Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA, поднявшись сразу на 15 позиций.
В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
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