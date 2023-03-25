Токаев и Садуакасова обсудили развитие шахмат в Казахстане

Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее

Фото: Акорда

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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, сообщает - Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, сообщает Акорда





Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.





Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.





Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году и пожелал ей успехов на предстоящих соревнованиях. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.



