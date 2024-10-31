Токаев наградил орденом "Достық" президента Международной федерации дзюдо

На текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 трлн тенге

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана озвучила результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. По данным ведомства, за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге, между тем на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.





Объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели. Вместе с тем Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 год - 83 место (8 - бронза), 2022 год - 0 медалей, 2024 год - 43 место (1 - золото, 3 - серебро, 3 - бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 году - 25 место, 2018 году - 47 место, 2023 году - 42 место)", - рассказали в Антикоре.





Эксперты рассказали, что одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается.





По данным ведомства, за годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну. Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта.





Расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге). В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений", - отметили в пресс-службе.





Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы носят формальный характер, убеждены специалисты. К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем 3 мероприятия в день.





Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей, то показатель явно завышен", - обратили внимание в Антикоре.





Кроме того, по словам экспертов, в стране ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.





За 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида. По летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним - 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским - 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит - 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские - 18, иные расходы - 11 млрд тенге)", - привели данные в пресс-службе.





Следующей проблемой выступает слабая спортивная инфраструктура. Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии.





Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тыс. м2 крытых спортсооружений, 376,4 тыс. м2 бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.





Эксперты обращают внимание, что вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров. К примеру, самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За 6 лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге.





Также имеет место непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях. В сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов. Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась.





В результате профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров.





Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях. Как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженное с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам, двойным финансированием", - добавили в Антикоре.





По итогам анализа внесены рекомендации по пересмотру приоритетов развития спорта, увеличению бюджета на массовый и детский спорт, централизации финансирования, развитию собственной инфраструктуры и детских академий, а также внедрению цифровизации.



