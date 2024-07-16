15.07.2024, 16:00 4156
Токаеву доложили о готовности национальной сборной к Олимпийским играм
Головкин рассказал президенту о международной деятельности НОК
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин доложили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже, сообщает Акорда.
Также Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.
Подчеркивается, что особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.
новости по теме
15.07.2024, 09:02 6291
Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
Рассказать друзьям
Берлин. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).
На 47-й минуте Нико Уильямс вывел сборную Испании вперед, на 73-й Коул Палмер сравнял счет, а на 87-й Микель Оярсабаль забил победный для испанцев гол.
Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу.
Olé olé olé 🎶#EURO2024 pic.twitter.com/cDVZpRaMGA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
14.07.2024, 11:49 10836
Елена Рыбакина поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает вторую позицию в топ-рейтинге теннисисток сезона, сообщает пресс-служба ФТК.
С начала года казахстанка набрала 4901 очко. Ближайшая преследовательница Рыбакиной - финалистка Уимблдона-2024 итальянка Ясмин Паолини, у которой 4505 очков. Лидирует первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши с 7465 баллами.
Чемпионская гонка WTA - это итоговый турнир года, на котором выступают только восемь лучших теннисисток сезона. C этого года и до 2026-го турнир будет проходить в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024-м соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные 15,25 млн долларов.
10.07.2024, 19:29 20886
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал открытого чемпионата Великобритании, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
4-я ракетка мира за час обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (21 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Для Елены это уже 19-я победа на Уимблдоне в ее картере при двух поражениях", - говорится на сайте.
За выход в финал Рыбакина сразится с чемпионкой "Ролан Гаррос - 2021", представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA. Она в четвертьфинале обыграла 14-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии - 6:4, 7:6 (7:4).
В понедельник казахстанка вышла в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России.
Напомним, в июле 2022 года казахстанская теннисистка одержала историческую победу на Уимблдонском турнире.
10.07.2024, 12:31 22981
Вы вернетесь победителями - Токаев вручил государственный флаг казахстанским олимпийцам
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что защита чести страны - ответственная и почетная обязанность.
Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ценность Олимпийских игр выходит далеко за рамки просто спортивных достижений.
Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", - заявил Токаев.
Он пожелал казахстанским спортсменам успехов.
Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: "Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели". Уверен, вы вернетесь победителями", - сказал глава государства.
Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.
Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед Играми в Париже.
Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
09.07.2024, 12:30 28086
Сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду
Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов
Рассказать друзьям
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, сообщает Акорда.
По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Ермек Маржикпаев рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. Он также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.
Напомним, после прошлогодней Азиады в Пекине президент поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов. По мнению Токаева, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше.
Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.
08.07.2024, 20:06 29906
Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Лондон. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России в четвертом круге Уимблдона и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила - 3:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу казахстанки Анна снялась с матча из-за травмы правой руки. За 50 минут игрового времени Елена 7 раз подала на вылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Счет в личных встречах оппоненток стал 3:2 в пользу Рыбакиной", - сообщили в федерации.
В четвертьфинале третьего по счету турнира Большого шлема Елена Рыбакина сразится с украинкой Элиной Свитолиной либо с китаянкой Синьюнь Ван.
7 июля Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона со счетом 6:0, 6:1.
До этого казахстанка выиграла турнир в Штутгарте.
07.07.2024, 10:25 34426
Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира
Фото: пресс-служба ФТК
Рассказать друзьям
Лондон. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона - 6:0, 6:1, сообщает пресс-служба ФТК.
За 58 минут игрового времени казахстанка девять раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.
В четвертом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.
11.06.2024, 17:02 76466
Токаеву представили проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане
Президент заявил, что государство готово всесторонне поддержать инициативу
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торресом был представлен проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.
В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".
Напомним, в прошлом году Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола.
Читаемое
15.07.2024, 14:56Университет водного хозяйства и ирригации создан в Казахстане 15.07.2024, 15:11Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ратифицировал Казахстан39611Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ратифицировал Казахстан 15.07.2024, 15:4237866Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана 15.07.2024, 12:0637521Выселил насильно жену с детьми: брата экс-акима Шымкента арестовали на 5 суток 15.07.2024, 16:0536481Главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций стал Гиззат Байтурсынов 09.07.2024, 12:01170561Режим ЧС ввели в одном из районов Алматинской области 09.07.2024, 18:57160336Массовое отключение электричества произошло на западе Казахстана 11.07.2024, 13:37141001Нет воды с утра до вечера: жители Актау запустили петицию с требованием решить проблему 11.07.2024, 16:40140501Смертность работников на предприятиях выросла на 30% за год в Казахстане 11.07.2024, 14:29140336Прокуратура ЗКО заказала пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге 30.06.2024, 15:10281756Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 29.06.2024, 18:26281551Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 27.06.2024, 13:00278246В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23276806В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 01.07.2024, 18:26264776В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?