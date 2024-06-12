Токаеву представили проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане

Фото: Акорда

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торресом был представлен проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в РК, - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торресом был представлен проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в РК, сообщает пресс-служба Акорды.





Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе.





Как подчеркнул глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.





Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.





В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".



