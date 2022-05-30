УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов

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НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - За поведение фанатов на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны Union of European Football Associations в размере 19 250 евро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках проведения данного матча за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро", - сообщили в КФФ.
В связи с этим, в Казахстанской федерации футбола призвали всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей.