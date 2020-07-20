В Алматы откроется Академия фигурного катания имени Дениса Тена

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - К началу нового зимнего сезона в Алматы ожидается открытие Global Figure Skating - Академии фигурного катания имени прославленного казахстанского спортсмена, бронзового призера Олимпийских игр, любимца всей страны и международного кумира Дениса Тена, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Академия Global Figure Skating - проект, разработанный лично Денисом Тен на основе многолетнего спортивного опыта и анализа состояния фигурного катания в Казахстане, будет открыта на базе одной из ледовых площадок в родном городе спортсмена - Алматы.

Отмечается, что Академия фигурного катания имени Дениса Тена станет единым центром развития данного вида спорта в Казахстане. Деятельность Академии будет направлена на массовое развитие детского фигурного катания - одного из самых эстетических и элитных видов спорта. В Global Figure Skating будут привлечены лучшие мировые тренеры. В данный момент мама фигуриста Дениса Тен Оксана Тен ведет переговоры с Татьяной Тарасовой и Фрэнком Кэроллом, который был личным тренером Дениса Тен.

В ведомстве считают, что создание Академии фигурного катания придаст импульс развитию массового спорта в стране. Открытие такого центра в Алматы особенно актуально, так как на сегодняшний день именно здесь в государственных и частных секциях фигурным катанием занимаются более 5000 детей. С открытием Академии имени Дениса Тена дети получат возможность обучаться в одном центре.

В ближайшее время будет представлена концепция и определены финансовые средства. Рассматривается возможность создания в будущем аналогичной Академии и в столице Казахстана - Нур-Султане", - проинформировали в пресс-службе.

Министерство культуры и спорта РК совместно с управлением культуры и спорта Алматы и мамой Дениса Оксаной Тен продолжают работать над инициативами по увековечению памяти одного из самых талантливых фигуристов мира, трагически погибшего два года назад - 19 июля 2018.

Ранее сообщалось, что в Алматы учредили стипендию имени Дениса Тена. Именную стипендию отличникам, которые, помимо учебы, занимаются спортом, учредил ректорат КБТУ, где учился прославленный казахстанский фигурист.

Фонд Дениса Тена создан в августе 2018 года по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста. Цель Фонда - сохранение и развитие личных проектов Дениса Тена и проектов, посвященных его творчеству. Работа Фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие культурных, образовательных, спортивных и социальных проектов. Фонд намерен вносить посильный вклад в развитие фигурного катания Казахстана, среди детей и молодежи, организовывая и развивая спортивно-образовательные программы имени Дениса Тена.

Напомним, Денис Тен трагически погиб 19 июля 2018 года. Сегодня исполнилось два года со дня трагической гибели знаменитого казахстанского фигуриста.

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