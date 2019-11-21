Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы учредили стипендию имени Дениса Тена, передает Kazakhstan Today.

Именную стипендию отличникам, которые, помимо учебы, занимаются спортом, учредил ректорат КБТУ, где учился прославленный казахстанский фигурист. Сегодня здесь стипендией имени Дениса Тена наградят трех лучших студентов.

На церемонию награждения в качестве почетного гостя приглашена мама Дениса - Оксана Тен. На днях она вернулась из Сеула, где с 6 по 11 ноября прошла выставка памяти Дениса.

Неожиданно и очень приятно, что ректорат КБТУ решил своими силами учредить именную стипендию и таким образом вместе с нами воплощает мечту Дениса - помогать талантливой молодежи реализовывать себя в разных направлениях. Я очень благодарна руководству университета за поддержку одаренных студентов КБТУ. Это значительный вклад в развитие спорта, культуры, патриотизма и нравственного воспитания молодежи. Со своей стороны, как руководитель Фонда Дениса Тена, хочу сказать, что мы проводим большую работу по развитию фигурного катания в Казахстане. Недавно провели первый международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена" . И это только начало пути", - сказала Оксана Тен.

По словам ректора КБТУ Кенжебека Ибрашева, конкурсной комиссией было рассмотрено более 80 заявок от талантливых студентов. Из них отобрали три самые яркие.

"Денис был магистрантом Executive MBA Бизнес-школы КБТУ и активно участвовал в жизни нашего университета. Несмотря на большие успехи в спорте, он не останавливался на достигнутом и продолжал развиваться в различных направлениях, вдохновляя своим примером нашу молодежь. Именно поэтому мы решили присвоить имя Дениса кинозалу КБТУ, а также учредить стипендию имени Дениса Тен при поддержке Фонда Endowment, чтобы чтить память нашего чемпиона и продолжать его дело", - подчеркнул ректор.

Также сообщается, что 14 декабря в Нур-Султане состоится ледовое шоу "Друзья Дениса", посвященное памяти призера Олимпийских игр. В шоу примут участие знаменитые фигуристы и друзья Дениса Тена.

С 6 по 11 ноября в Южной Корее прошла выставка, посвященная памяти бронзового медалиста Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена. На ней были представлены фотографии с различных международных соревнований, а также короткометражный фильм о Денисе, снятый друзьями и коллегами прославленного казахстанского фигуриста. Помимо этого, в программу выставки были включены фотографии, сделанные самим Денисом. Цель мероприятия - обратить внимание на особый творческий взгляд спортсмена, помочь посетителям прочувствовать свою причастность к изображенным событиям. Почтить память Дениса в числе посетителей пришли самые известные южнокорейские фигуристки Ким Ён А, чемпионка Олимпийских игр 2010 года, и Чой Да Бин, чемпионка Азиатских игр.





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