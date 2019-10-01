Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена", в котором примут участие спортсмены из 15 стран, передает Kazakhstan Today.

С 10 по 12 октября 2019 года в спортивном комплексе "Халык Арена" впервые в Казахстане состоится международный турнир по фигурному катанию среди взрослых и юниоров, который соберет звезд одного из самых красивых видов спорта из 15 стран", - сообщили организаторы турнира.

Международный турнир пройдет под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования будут проводиться в четырех категориях: мужчины, женщины, парное катание и танцы на льду; в двух возрастных группах: взрослые и юниоры. Организатором турнира выступает общественный Фонд Дениса Тена, созданный по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста для сохранения и развития его личных проектов.

Отмечается, что впервые в истории Казахстана спортсмены со всего мира, воспитанники таких именитых тренеров, как Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Елена Водорезова, а также казахстанские фигуристы будут бороться за призовые места и возможность подарить показательные выступления казахстанским зрителям. Программой турнира также предусмотрено фантастическое по своей красоте гала-шоу с участием победителей турнира и гостей - звезд мирового фигурного катания.

Организаторы подчеркивают, что турнир - лишь первый, но такой важный шаг на пути развития и популяризации фигурного катания, а также привлечения внимания мировой спортивной общественности к нашей стране, которую Денис нанес на карту славы фигурного катания.

Оксана Тен, мама прославленного фигуриста и директор общественного Фонда Дениса Тена, отмечает, что задачей фонда, начавшего работу в августе прошлого года, является сохранение идеалов и инициатив Дениса Тена, призера Олимпийских игр и многократного победителя различных международных турниров под эгидой ISU, чемпиона Казахстана.

Одна из главных целей Дениса заключалась в том, чтобы развить фигурное катание в Казахстане и представить страну на мировой спортивной арене. Поэтому мы очень гордимся, что нашей стране выпала честь организовать впервые турнир такого масштаба. Это большое достижение для страны, для всех жителей и для развития этого вида спорта. Мы очень рады подарить незабываемые эмоции всем любителям фигурного катания", - поделилась Оксана Тен.

Билеты на грандиозное спортивное состязание можно приобрести на сайте Тикетон.

Денис Тен - казахстанский фигурист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия). Серебряный и бронзовый медалист чемпионатов мира по фигурному катанию 2013 года и 2015 года. Чемпион четырех континентов (США, Канада, Китай, Япония, Корея - страны-участницы) 2015 года. Чемпион Азиатских игр 2011 года, чемпион Универсиады 2017 года.

Многократный лауреат Гран-при международных турниров, проводимых под эгидой ISU. Участник трех Олимпиад. В 2010 году впервые представил Казахстан на Олимпийских играх в Ванкувере (Канада), где стал самым молодым участником среди мужчин (16 лет).

С 2013 года он проводил ледовое шоу "Денис Тен и друзья", являясь автором и продюсером этого проекта.

"Фонд Дениса Тен" создан в августе 2018 года по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста. Целью Фонда является сохранение и развитие личных проектов Дениса Тена и проектов, посвященных его творчеству . Работа фонда будет направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие культурных, образовательных, спортивных и социальных проектов. Фонд намерен вносить посильный вклад в развитие фигурного катания Казахстана, среди детей и молодежи, организовывая и развивая спортивно-образовательные программы имени Дениса Тена.

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