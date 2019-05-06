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В Алматы открылся обновлённый велотрек

05.05.2019, 17:01 11557
Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - В Алматы на территории Центрального парка культуры и отдыха состоялось открытие обновлённого велотрека, в котором приняли участие аким города Алматы Бауыржан Байбек и председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, передаёт корреспондент агентства.
 

За эти 10 лет город действительно стал очень дружелюбным к велосипедистам. В целом завершили реконструкцию дорожки по современным технологиям к 50-летней годовщине строительства этого уникального велотрека. Поэтому, я считаю, он будет радовать и нашу велокомпанию "Apple Team", и в целом велосипедистов", - заявил в своей приветственной речи Бауыржан Байбек.

 
По словам градоначальника, на обновление велотрека было выделено 90 млн от компании "Тузу жол" и 200 млн от фонда "Самрук-Казына". 
 

Я, когда был акимом, приезжал, здесь, конечно, вид был очень неважный. Вот потом, значит, Бауыржан Кадыргалиевич обратился, и фонд "Самрук-Казына", который занимается, кроме основной деятельности, так скажем, управлениями важными активами нашего государства, ещё занимается и благотворительностью, на что выделяются немалые средства, в том числе и на развитие спорта. Во многих областях строятся спортивные площадки, поддерживаются спортивные команды, и вот для города Алматы также выделили средства для того, чтобы сделать этот велотрек", - отметил Ахметжан Есимов.

 
Старший тренер велоклуба Спартак Марченко намерен в ближайшее время начать использование спортивного объекта.  
 

Сейчас погода наладится, и мы начнём подготовку наших гонщиков прямо здесь, на велотреке. Планируется посещение около 15 тысяч велосипедистов в год. Исходя из этого у нас по своим группам будут проходить тренировки. Те группы, которые от ШВСМ (Школа высшего спортивного мастерства), и сборная города Алматы здесь будут готовится. Каждому будет выделено своё время и по своему времени они будут приезжать и готовиться", - сказал он.

 
Кроме того, по информации тренера, на обновлённом велотреке будет проводиться подготовка к чемпионату республики в летний период, начиная с весны и кончая осенью. Также Марченко отметил специфические качества велотрека: "За счёт температурного перепада у нас большой плюс. Его строили при Советском Союзе, на нем готовились сборные Казахстана и СССР. Раньше было деревянное покрытие, потом поменяли на бетонное. Этот велотрек - как в Москве, по его стилю сделан. И вираж такой, все один в один. Насчёт среднегорья и высокогорья. Если Москва стоит на нуле, то у нас 700 метров над уровнем моря. За счёт этого перепада воздух разряженный, тут лучше готовиться".
 

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