В Карагандинской области строят три новых ФОКа

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в настоящее время идет строительство трех новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), передает корреспондент агентства.





Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, в регионе на сегодняшний день функционируют 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них семь расположены в сельской местности: по одному в Актогайском, Жанааркинском, Нуринском, Осакаровском, Шетском районах и два - в Улытауском районе.





На данный момент ведется строительство трех ФОКов за счет областного бюджета в Каркаралинске и Абае на 320 мест, объекты будут сданы в 2019 году, а также в селе имени Сакена Сейфуллина Шетского района на 160 мест - строительство завершится в декабре текущего года", - рассказали в ведомстве.





В пресс-службе уточнили, что потребность в ФОКах в городах и районах на сегодняшний день составляет 17 единиц. Вместе с тем в области ведется работа по реализации поручения президента Казахстана об обеспечении доступности массового спорта и физкультуры.





В рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства Министерством культуры и спорта Республики Казахстан разрабатывается Дорожная карта потребности физкультурно-оздоровительных комплексов на 2019-2022 годы, куда от Карагандинской области предложено включить пять проектов в городах и районах, наиболее остро нуждающихся в развитии инфраструктуры для занятия физкультурой и спортом", - проинформировали в управлении.





В частности, планируется строительство спортивно-оздоровительного центра борьбы в Караганде и физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Шахтинске, Жезказгане, Темиртау и Сарани. В настоящее время уже ведется работа по разработке проектно-сметной документации. Также 23 октября текущего года акимат Карагандинской области заключил меморандум с АО "АрселорМиттал Темиртау" по строительству ФОКа на 320 мест в Темиртау.





Кроме того, в следующем году планируется строительство 50-метрового бассейна в Караганде.





Между тем в текущем году в регионе уже был сдан в эксплуатацию ряд спортивных объектов. В частности, в феврале введен крытый плавательный бассейн в Абае, в Караганде завершено строительство раскаточного катка "Досжан", на внебюджетные средства сдан в эксплуатацию спортивный комплекс "Аманат-Арена", на Юго-Востоке города построен спортивно-оздоровительный центр кекушинкай каратэ, который пользуется большой популярностью.









К 2022 году, в рамках реализации программы "Рухани жангыру", в разных районах Караганды будет построено еще 11 таких центров, в которых бесплатно станут заниматься более 1000 детей из социально незащищенных слоев населения", - отметили в управлении физкультуры и спорта.





По информации ведомства, на данный момент в Карагандинской области функционирует 231 спортивная площадка и 199 многофункциональных хоккейных кортов. Только в этом году в регионе установлены 19 спортивных площадок и 23 многофункциональных хоккейных кортов. Совсем недавно на стадионе спортивной школы Шетского района в поселке Аксу-Аюлы появились новые беговые дорожки. А на стадионе в Шахтинске проведен текущий ремонт беговых дорожек и футбольного поля.





Напомним, что президент Казахстана в своем послании отметил необходимость на региональном уровне найти резервы и повысить доступность массового спорта и физкультуры. Глава государства поручил построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. При этом он призвал эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, обустраивать дворы, парки, скверы для занятий физкультурой.









Многое в нашей области уже делается в данном направлении. В области функционируют около 3000 спортивных сооружений, из них более 1000 в сельской местности. В регионе успешно работают 40 спортивных школ, где дети занимаются бесплатно. Их количество с каждым годом увеличивается: в 2018 году контингент воспитанников составил почти 29 000 человек", заключили в пресс-службе.





Напомним, ранее аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сообщил, что для повышения доступности массового спорта в области необходимо построить 17 ФОКов. Три из них будут сданы в этом году, ещё столько же - в следующем. В решении этого вопроса участвуют государство и бизнес.





Ежегодно в городах и районах мы ставим 15 спортивных площадок и 20 кортов за счёт бюджетных средств. Строятся и частные спортивные комплексы - бизнес видит в этом выгоду и перспективы. Мы должны рассмотреть все инициативные предложения от предпринимателей и поддержать их в размещении государственного заказа", - подчеркнул Ерлан Кошанов.





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