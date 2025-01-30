В Казахстане запретят финансировать легионеров за счет госбюджета

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства.





Установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - говорится в заключении законопроекта.





Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством. Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины.





Кроме того, законопроектом в приоритетные виды спорта включены национальные виды спорта, а также установлена обязанность местных аккредитованных спортивных федераций быть членом национальной аккредитованной спортивной федерации.



