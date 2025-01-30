11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 12:42 6651
В Казахстане запретят финансировать легионеров за счет госбюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства.
Установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - говорится в заключении законопроекта.
Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством. Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины.
Кроме того, законопроектом в приоритетные виды спорта включены национальные виды спорта, а также установлена обязанность местных аккредитованных спортивных федераций быть членом национальной аккредитованной спортивной федерации.
Напомним, по данным Антикора, более 200 млрд тенге потратил Казахстан на легионеров. Министр спорта рассказал, на что направят деньги от зарплат легионеров.
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27.01.2025, 14:11 15221
Черчесов покидает пост главного тренера сборной РК по футболу
Фото: kff.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон, сообщили в Казахстанской федерации футбола.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.
Также отмечается, что сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб.
В настоящее время рассматривается кандидатура нового главного тренера национальной сборной.
26.01.2025, 12:41 22116
Казахстанцы завоевали две медали на мировом турнире по легкой атлетике
Фото: НОК РК
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold, казахстанская команда отметилась двумя медалями, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов показали третий результат в прыжках в высоту", - проинформировали в НОК.
В шаге от награды остановились Давид Ефремов (60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).
Напомним, на универсиаде в Турине казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей.
24.01.2025, 13:19 32751
Универсиада в Турине: казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей
Фото: instagram/qaz_team_official
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил выступление на Универсиаде-2025 в итальянском Турине, сообщает Sports.kz.
По итогам соревнований отечественные спортсмены завоевали 14 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых", - говорится в информации.
Золотыми медалистами стали фристайлистка Анастасия Городко (2 медали) и биатлонист Никита Акимов. Серебро завоевали лыжник Денис Зинов (2 медали) и фристайлисты Антон Бондарев и Аяулым Амренова.
Бронзовыми призерами Универсиады стали лыжник Роман Курбанов (2 медали), биатлонисты Кирилл Бауэр и Арина Крюкова, фигуристка Софья Самоделкина, команда по шорт-треку (смешанная эстафета): Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай, и мужская команда по шорт-треку: Санжар Жанисов, Алишер Абулкатимов, Валерий Клименко, Айбек Темирхан и Динмухамедалдияр Тажибай.
18.01.2025, 16:08 58691
Казахстанский биатлонист завоевал золотую медаль Универсиады
Фото: olympic.kz
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров. Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших Богдан Борковский", - проинформировали в НОК.
Отмечается, что в активе сборной Казахстана теперь три золотые медали.
Напомним, в 2023 году Казахстан завоевал 20 медалей на Универсиаде в Китае.
17.01.2025, 18:15 64366
Отборочный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2028 могут провести в Казахстане
Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов
Фото: НОК
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуда Аль-Шаммари в ходе встречи с лидером РК Касым-Жомартом Токаев и президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамедом Юсефа Аль-Ману заявил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпиаде-2028, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, тяжелая атлетика имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.
Глава государства также отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.
В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.
В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.
Ранее сообщалось, что Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу.
14.01.2025, 12:25 76916
Кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае
Фото: Olympic.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в ходе заседания правительства рассказал, кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае, передает корреспондент агентства.
В программу зимних Азиатских игр включены 6 видов спорта: коньковые виды спорта, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, ски-альпинизм. Общая программа игр включает 11 дисциплин (...) Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей", - заявил министр.
В частности, по его словам, среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют наиболее высокие шансы:
- в биатлоне: призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов;
- в лыжных гонках: бронзовая призерка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина;
- в конькобежном спорте: победительница 4 континентов 2023 года Надежда Морозова, серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы;
- в шорт-треке: бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года Денис Никиша;
- в фристайл - акробатике наиболее перспективные: чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев , бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас.
Также Ербол Мырзабосынов назвал имена флагоносцев сборной РК на играх.
Флагоносцами будут Адиль Бекетаев - мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 метров, а также Всемирной универсиады", - добавил он.
Министр подчеркнул, что за подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Также наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и Российской Федерации.
Ранее Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года.
13.01.2025, 21:11 80586
В Казахстане юных хоккеистов лишают любимого вида спорта
Фото: istockphoto.com
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились родители юных хоккеистов. На сегодня в стране наблюдается следующая тенденция, стремясь сократить количество легионеров и заменить их отечественными спортсменами, спортивные чиновники лишают детей мечты.
По всей стране дети, которые родились в Казахстане и постоянно проживают в Казахстане с рождения, но имеют гражданство других стран, лишились любимого вида спорта. Дети с 4-6 лет начали заниматься хоккеем с шайбой, посещали частные платные хоккейные клубы, форма, как и все поездки на соревнования оплачиваются родителями. Из бюджета не тратится ни копейки. Все эти клубы состоят в Казахстанской федерации хоккея, которая и проводит Чемпионаты РК. Все эти клубы участвуют в этом чемпионате. Многие клубы, имеют только эти игры за весь сезон. Но с этого года неожиданно детям с другим гражданством запретили участие в играх. Ранее, многие годы, такие дети принимали участие в Чемпионате. А следом последовали и мнения тренеров, что смысла тренироваться больше нет, ведь зачем, если больше нет возможности принимать участие в играх. В итоге дети оказались за бортом", - говорится в письме, поступившем в редакцию.
Обеспокоенные родители подчеркивают, что на таких детей бюджет не тратит ни копейки, они не играют за огромные зарплаты, а именно любят свой регион и свою команду.
Мы не спорим, что Национальные Сборные и Команды, которые представляют Казахстан должны состоять из граждан Республики! Но отбор в такие команды происходит не раньше 18 лет! А лишили возможности играть несовершеннолетних, которым 11-14 лет", - пишут родители.
Стоит отметить, что такие дети имеют упрощенный порядок получения гражданства, но из-за различных правил стран исхода это можно сделать только в 18 лет после совершеннолетия.
По словам родителей, ситуация касается многих регионов.
01.01.2025, 11:52 108536
Елена Рыбакина вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина принесла Казахстану первое очко в четвертьфинальной игре против Германии на United Cup, сообщает пресс-служба ФТК.
Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла 80-ю ракетку мира Лауру Зигемунд - 6:3, 6:1.
Таким образом, команда Казахстана повела в счете - 1:0. Следующими на корт выйдут Александр Шевченко (78 АТР) и Даниэль Мазур (254 АТР).
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