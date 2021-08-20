В Кокшетау открылась комплексная спортивная площадка

КОКШЕТАУ. 19 АВГУСТА - В Кокшетау в год 30-летия Независимости Казахстана и в преддверии Дня Конституции открылась обновленная комплексная спортивная площадка на территории Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 имени Кажымукана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На спортивном объекте, который после капитального ремонта соответствует современным требованиям, ребята смогут играть в футбол и баскетбол, заниматься стрит-воркаутом, сообщает областное управление внутренней политики.

Новая площадка покрыта травмобезопасным покрытием и огорожена, оснащена всем необходимым спортивным оборудованием. Наша задача - создать комфортные условия для юных спортсменов. Надеемся, площадка будет востребована весь год. Пусть дети здесь получат навыки игровых видов спорта и тянутся к здоровому образу жизни", - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев.

С радостью восприняли открытие обновленной спортивной площадки и сотрудники детско-юношеской школы.

Воспитанники секций школы всегда занимаются здесь. Да и ребята с прилегающего микрорайона каждый день приходят сюда. Вижу, как все меняется в лучшую сторону, и с каждым годом улучшается и обновляется спортивная инфраструктура", - отметила тренер по баскетболу Виктория Волкова.

По информации УВПК, сегодня в Акмолинской области функционируют 2483 спортивных сооружений, 70% из них - в селах, работают секции по различным видам спорта.

В рамках программы "Ауыл - ел бесігі" в этом году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жаксы и спортивного комплекса в селе Мадениет Бурабайского района. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на строительство Дворца спорта в городе Щучинске, 12 районов получат новые спортплощадки. Пройдет капитальный ремонт стадиона в поселке Шортанды.

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