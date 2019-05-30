В Нур-Султане пройдет чемпионат мира по борьбе

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прошло совместное совещание организационного комитета лицензионного чемпионата мира по видам борьбы, передает Kazakhstan Today.

С 14 по 22 сентября текущего года столица Казахстана станет местом притяжения мира спортивной борьбы. Чемпионат мира 2019 является лицензионным на предстоящие Олимпийские игры. За путевки в Токио-2020 будут бороться около тысячи лучших борцов со всего мира. На чемпионате мира в Казахстане спортсмены, занявшие с первого по шестое место в олимпийских весовых категориях, получат лицензии в Токио-2020. Всего в Нур-Султане будет разыграно 108 олимпийских путевок по трем видам борьбы.

"На прошлой неделе мы встречались с президентом Объединенного мира борьбы г-ном Лаловичем, где обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира. Не так много времени остается на подготовительный период, и необходимо ответственно подойти к организации одного из самых крупных мероприятий в олимпийском мире. Подготовка спортсменов - задача тренеров, организационному штабу необходимо сосредоточиться на проведении мирового первенства. Я убежден, что общими усилиями мы хорошо проведем этот чемпионат мира. Проведение лицензионного чемпионата мира - само по себе очень значимое событие. Надеемся, и казахстанским спортсменам удастся порадовать болельщиков", - отметил президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

По словам президента НОК Казахстана, у нашей страны уже есть успешный опыт организации чемпионатов мира, который можно использовать. Тем более, столица не раз принимала мировые первенства.

У нас есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Недавно в Нур-Султане проводился чемпионат мира по хоккею - на достаточно хорошем уровне и для города был хороший эффект. Инфраструктура у нас готова, если мы говорим о "Барыс-Арене". Уже даны соответствующие поручения", - сказал на встрече аким столицы Бахыт Султанов.

Ожидается, что в июне Нур-Султан в очередной раз посетит делегация Объединенного мира борьбы, чтобы ознакомиться с детальным планом подготовки.

Это большое событие и очень важное. Мы очень заинтересованы в тесном взаимодействии с UWW. Если будем совместно работать, то сможем провести чемпионат на очень высоком уровне", - отметил министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, на днях глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев встречался с президентом UWW, членом Международного олимпийского комитета г-ном Ненадом Лаловичем, где главной темой обсуждения была подготовка к предстоящему чемпионату мира по видам борьбы.

Также на встрече главы казахстанского НОК с президентом UWW был обсужден вопрос о включении Международной федерации Qazaq Kuresi в борцовскую семью UWW, который был решен положительно.

Отметим, что Казахстан право проведения чемпионата мира получил в сентябре прошлого года. Также принимать лицензионный чемпионат мира претендовал город Стамбул.

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