Система Orphus

В Нур-Султане пройдет чемпионат мира по борьбе

29.05.2019, 15:17 8533
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прошло совместное совещание организационного комитета лицензионного чемпионата мира по видам борьбы, передает Kazakhstan Today. 
 
С 14 по 22 сентября текущего года столица Казахстана станет местом притяжения мира спортивной борьбы. Чемпионат мира 2019 является лицензионным на предстоящие Олимпийские игры. За путевки в Токио-2020 будут бороться около тысячи лучших борцов со всего мира. На чемпионате мира в Казахстане спортсмены, занявшие с первого по шестое место в олимпийских весовых категориях, получат лицензии в Токио-2020. Всего в Нур-Султане будет разыграно 108 олимпийских путевок по трем видам борьбы.
 
"На прошлой неделе мы встречались с президентом Объединенного мира борьбы г-ном Лаловичем, где обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира. Не так много времени остается на подготовительный период, и необходимо ответственно подойти к организации одного из самых крупных мероприятий в олимпийском мире. Подготовка спортсменов - задача тренеров, организационному штабу необходимо сосредоточиться на проведении мирового первенства. Я убежден, что общими усилиями мы хорошо проведем этот чемпионат мира. Проведение лицензионного чемпионата мира - само по себе очень значимое событие. Надеемся, и казахстанским спортсменам удастся порадовать болельщиков", - отметил президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.
 
По словам президента НОК Казахстана, у нашей страны уже есть успешный опыт организации чемпионатов мира, который можно использовать. Тем более, столица не раз принимала мировые первенства.
 

У нас есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Недавно в Нур-Султане проводился чемпионат мира по хоккею - на достаточно хорошем уровне и для города был хороший эффект. Инфраструктура у нас готова, если мы говорим о "Барыс-Арене". Уже даны соответствующие поручения", - сказал на встрече аким столицы Бахыт Султанов.

 
Ожидается, что в июне Нур-Султан в очередной раз посетит делегация Объединенного мира борьбы, чтобы ознакомиться с детальным планом подготовки.
 

Это большое событие и очень важное. Мы очень заинтересованы в тесном взаимодействии с UWW. Если будем совместно работать, то сможем провести чемпионат на очень высоком уровне", - отметил министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

 
Напомним, на днях глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев встречался с президентом UWW, членом Международного олимпийского комитета г-ном Ненадом Лаловичем, где главной темой обсуждения была подготовка к предстоящему чемпионату мира по видам борьбы. 
 
Также на встрече главы казахстанского НОК с президентом UWW был обсужден вопрос о включении Международной федерации Qazaq Kuresi в борцовскую семью UWW, который был решен положительно.
 
Отметим, что Казахстан право проведения чемпионата мира получил в сентябре прошлого года. Также принимать лицензионный чемпионат мира претендовал город Стамбул.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая