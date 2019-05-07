Сборная Казахстана одержала победу на ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане

За повышение в классе на льду "Барыс Арены" бились национальные сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. По итогам турнира, чемпионом Первого дивизиона группы "А" стала сборная Казахстана, вторая путевка в элиту досталась команде Беларуси, пишет icehockey.kz.
На ЧМ-2019 казахстанцы одержали пять побед в пяти матчах, обыграв Словению (3:2), Литву (3:1), Корею (4:1), Беларусь (3:2, ОТ) и Венгрию - 3:1. Таким образом, сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира Высшего дивизиона в 2020 году в Швейцарии.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства