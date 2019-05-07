Сборная Казахстана одержала победу на ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В столице Казахстана завершился чемпионат мира-2019 среди команд Первого дивизиона, группы "А", в котором победу одержала сборная Казахстана, не проиграв ни одного матча в борьбе за путевки в элиту мирового хоккея - Высший дивизион, передает Kazakhstan Today.

За повышение в классе на льду "Барыс Арены" бились национальные сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. По итогам турнира, чемпионом Первого дивизиона группы "А" стала сборная Казахстана, вторая путевка в элиту досталась команде Беларуси, пишет icehockey.kz .

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