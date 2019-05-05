Сборная Казахстана победила Беларусь в матче за первое место домашнего ЧМ-2019

В четвертом матче чемпионата мира-2019 по хоккею в Первом дивизионе группы А в Нур-Султане сборная Казахстана встречалась с Беларусью. По итогам первого периода казахстанцы уверенно вели в счете благодаря шайбам Никиты Михайлиса и Талгата Жайлауова, во втором сократил разрыв Артем Демков, а на старте третьего полностью интригу вернул Никита Феоктистов. Игра перешла в овертайм, где Аркадий Шестаков принес хозяевам победу. 3:2 - казахстанцы сильнее. Таким образом, у казахстанцев стало 11 очков, а у белорусов - 10, обе команды выходят в топ-дивизион. Завтра Беларуси предстоит сыграть с Южной Кореей, а в заключительном поединке турнира Казахстану будет противостоять Венгрия, пишет Sports.kz.
Состав сборной Казахстана: Карлссон - Метальников - Маклюков, Михайлис - Сен-Пьер - Боченски; Диц - Орехов, Шевченко - Бойд - Некряч; Клещенко - Шалапов, Жайлауов - Сагадеев - Акользин; Семёнов - Асетов, Петухов - Шестаков - Рымарев.
Напомним, с 29 апреля по 5 мая Казахстан впервые в истории принимает чемпионат мира по хоккею первого дивизиона, группа "А". Сборная Казахстана стартовала с победы над Словенией, затем Казахстан одержал победу над Литвой и Южной Кореей.
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