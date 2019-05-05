Сборная Казахстана победила Беларусь в матче за первое место домашнего ЧМ-2019

"Понравилась игра Литвы. Молодая, агрессивная и активная команда. Что касается нашей игры, то, когда долго находишься в зоне атаки и не забиваешь, всегда можешь быть наказан. Хорошо, что довели игру для победы. Но необходимо работать над реализацией бросков".