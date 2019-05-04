Сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу на ЧМ-2019

Перед стартом игрового дня Южная Корея была на первом месте турнирной таблицы, а Казахстан - на третьем.
Состав сборной Казахстана: Карлссон - Метальников - Маклюков, Михайлис - Сен-Пьер - Боченски; Диц - Орехов, Шевченко - Бойд - Некряч; Клещенко - Шалапов, Жайлауов - Сагадеев - Акользин; Семёнов - Асетов, Петухов - Шестаков - Рымарев.
Уже в первом периоде в воротах гостей побывали две шайбы, их на свой счет записали Павел Акользин (4-я минута) и Леонид Метальников (17-я), во втором закрепил успех своих партнеров Дмитрий Шевченко (30-я). Что-то могло измениться в третьей двадцатиминутке, но гостям удалось только сократить разрыв усилиями Шин Сангука (51-я), однако последним отметился Никита Клещенко (53-я). 4:1 - третья победа Казахстана на турнире", - сообщает Sports.kz.
Теперь у сборной Казахстана стало девять очков, как и у команды Беларуси, в следующем матче 4 мая эти команды сойдутся между собой, начало в 17.30 столичного времени.
Напомним, в Нур-Султане впервые проходит чемпионат мира по хоккею первого дивизиона.
Сборная Казахстана стартовала на ЧМ с победы над Словенией со счетом 3:2, затем Казахстан одержал победу над Литвой со счетом 3:1.
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